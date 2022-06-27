Bruno Schmidt pede etapas de vôlei de praia em Vila Velha todo ano

A 6° Etapa do Circuito Nacional de Vôlei de Praia foi encerrada com chave de ouro. Em uma final eletrizante, na noite deste domingo (26), Bruno Schmidt e Saymon se sagraram campeões da competição. Com uma virada espetacular, a dupla levou para casa o ouro e o ganharam o custeio da passagem, hospedagem e alimentação em uma etapa do Circuito Mundial.
Bruno, que nasceu no Distrito Federal mas que foi revelado para o esporte no Espírito Santo, afirmou que deveria ter uma etapa do Circuito Nacional todo ano em Vila Velha. “Eu venho conversando com o pessoal que o vôlei de praia tem que estar aqui sempre. Toda vez que tem uma etapa aqui é casa lotada, seja com chuva, seja com sol, e que bom que estão enxergando isso porque aqui é um lugar que tem que ter etapa todo ano”.
Ele também comentou que o público capixaba teve mais uma vez um papel de destaque, comparecendo e fazendo festa, algo que não é comum segundo o campeão. “Mais uma vez o público capixaba fez sua parte, comparecendo e correspondendo. Não é em todo lugar que lota desde o primeiro dia a gente viu isso aqui”.
FORÇA MENTAL
Na partida que valeu o título, após um primeiro quarto bem abaixo que terminou 21/9 para Álvaro Filho e Evandro, Saymon e Bruno conseguiram se recuperar e reverter o placar nos outros sets. Bruno destacou que sabiam que se mantivessem a tranquilidade, conseguiriam pressionar.
“No primeiro set não soubemos analisar o outro lado e ficamos mais preocupados com nossos erros. Quando conversamos depois do primeiro set, falamos para manter a calma, vender caro e manter o placar porque é assim que iremos lucrar e foi assim que fizemos”, comentou Bruno.