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Vôlei de Praia

Capixabas estreiam com vitória na etapa do Circuito Nacional em Vila Velha

André Stein, Elize Maia e Thamela começaram o primeiro dia de competição vencendo as duas primeiras rodadas da fase de grupos do Top 8

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 19:30

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

24 jun 2022 às 19:30
Dupla de vôlei de praia, Thamela e Elize, disputa etapa do circuito brasileiro na Praia da Costa em Vila Velha
Elize Maia e Thamela venceram seus jogos sem maiores dificuldades Crédito: Vitor Jubini
O primeiro dia da 6° Etapa do Circuito Nacional de Vôlei de Praia começou bem para os atletas do Espírito Santo. A dupla formada pelas capixabas Elize Maia e Thamela e, André Sein, natural de VIla Velha, e que joga ao lado de George venceram as duas primeiras rodadas da fase de grupos do Top 8. As partidas ocorreram em uma arena montada na Praia da Costa, situada na junção entre a Av Champagnat e a Av Antônio Gil Veloso, em Vila Velha.
André e George, venceram a primeira partida por 2 a 1 (23x25, 21x17, 16x14) e a segunda por 2x0 (22x20, 21x12). Já Elize Maia e Thamela venceram suas duas partidas pelo placar de 2x0 (21x14, 21x12 e 19x21, 19x21). Ao final do dia, Elize destacou que a tranquilidade e a concentração foram fatores-chave para conseguir os triunfos e foi enfática ao dizer que não existe adversário fraco e por isso, pensam em cada jogo como sendo o mais importante.

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Thamela afirmou que mesmo com as vitórias, sempre existe algo para melhorar, mas está feliz com o desempenho da dupla. “Estou bem contente com nosso primeiro dia de campeonato, foram jogos difíceis porque o Top 8 é um nível maior, mas sempre pensamos no próximo jogo e em dar o nosso melhor”, declarou.
André Stein e George venceram seus dois primeiros jogos no torneio
André Stein e George venceram seus doi sprimeiros jogos no torneio Crédito: Vitor Jubini

OUTROS RESULTADOS

Outro capixaba que disputa o Top 8 é Vinicius, companheiro de Guto, que fazia dupla com Alisson. Eles perderam a primeira partida por 2x1 (18x21, 21x18, 15x13) e venceram a segunda por 2x0 (13x21, 13x21). Um velho conhecido dos capixabas, Bruno Schmidt, também está disputando o Top 8. Ele e seu parceiro Saymon venceram o primeiro jogo por 2x1(18x21, 21x18, 15x13) e o segundo por 2x0(16x21, 22x24).
A competição continua no sábado (25) e no domingo (26). Sábado terá a terceira rodada da fase de grupos e as quartas de final do Top 8. Já no domingo será a semifinal e a grande final do torneio. Os primeiros colocados de cada grupo entram direto na fase semifinal.

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