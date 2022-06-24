Campeonato Brasileiro de Basquete Sub-17 desembarca em Vila Velha

Chegou a hora de conhecer os dois últimos classificados para a fase final do maior campeonato de basquete de base do Brasil. O Brasileirão CBI sub-17 desembarca no Espírito Santo, na cidade de Vila Velha, para a Classificatória B da disputa, no Instituto Viva Vida, entre os dias 26 de junho a 2 de julho. Ao todo, 24 equipes vão em busca de apenas dois lugares na etapa decisiva, no fim da temporada.
O vice-presidente da Federação Capixaba de Basquete (FCB) Rogério Machado, comentou sobre o evento e afirmou que serão grandes jogos e que a competição terá um recorde de participantes. “Sabemos que daqui saem talentos para a Seleção Brasileira e acreditamos que realmente é uma competição que faz a diferença na nossa modalidade”, completou.
EQUIPES QUE PARTICIPAM DA CLASSIFICATÓRIA
O TORNEIO
Pelo formato do evento, as equipes foram distribuídas em seis chaves, tendo quatro equipes cada. Os clubes irão se enfrentar dentro dos próprios grupos . Os campeões de cada chave e os dois melhores segundos colocados avançam para o mata-mata das quartas de final. As oito equipes classificadas serão posicionadas na tabela de 1 ao 8 de acordo com a melhor campanha na fase inicial do torneio. As equipes classificadas vão disputar vaga na próxima etapa da seguinte forma: 4º x 5º, 3º x 6º, 2º x 7º e 1º x 8º.
OS GRUPOS
- GRUPO A
- Instituto Viva Vida-ES
- Paineiras-SP
- Paysandu-PA
- Campestre-PB
- GRUPO B
- Álvares-ES
- Vitaliza-PE
- Botafogo-RJ
- Campo Mourão-PR
- GRUPO C
- Flamengo-RJ
- Associação Paraíbana-PB
- Mogi das Cruzes-SP
- Mackenzie-MG
- GRUPO D
- Franca-SP
- CFCSN-RJ
- Praia Clube-MG
- Associação Adrianinha-PE
- GRUPO E
- Campineiro-SP
- Foz Basquete-PR
- Ginástico-MG
- MoveOn-DF
- GRUPO F
- Tijuca-RJ
- Hebraica-SP
- Basquete Cearense-CE
- Barra das Garças-MT
DECISÃO
A etapa decisiva já tem classificados por ranqueamento do Comitê Brasileiro de Clubes, o São Paulo, Minas Tênis Clube, Pinheiros, Palmeiras, Corinthians, São José Desportivo, Clube Espéria e Olympico Club. Paulistano e União Corinthians se garantiram também após serem campeão e vice da Classificatória A, disputada no Círculo Militar, no Paraná, na última semana.
A final com os campeões das Classificatórias A e B, mais os já garantidos, será a partir do dia 27 de setembro, em São José dos Campos, com o São José Desportivo como anfitrião.
SUB-19 EM AGOSTO
No mês de agosto será a vez do Sub-19 Masculino disputar a ‘classificatória B’ do Campeonato Brasileiro na cidade em uma parceria da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), com apoio institucional da Prefeitura de Vila Velha.