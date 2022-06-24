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Campeonato Brasileiro de Basquete Sub-17 desembarca em Vila Velha

Competição começa neste domingo (26) e vai até 2 de Julho em Vila Velha, no ginásio Tartarugão, e contará com equipes de onze estados do país

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 18:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2022 às 18:01
Flamengo é umdos times favoritos ao título no Espírito Santo
Flamengo é umdos times favoritos ao título no Espírito Santo Crédito: CBB/Divulgação
Chegou a hora de conhecer os dois últimos classificados para a fase final do maior campeonato de basquete de base do Brasil. O Brasileirão CBI sub-17 desembarca no Espírito Santo, na cidade de Vila Velha, para a Classificatória B da disputa, no Instituto Viva Vida, entre os dias 26 de junho a 2 de julho. Ao todo, 24 equipes vão em busca de apenas dois lugares na etapa decisiva, no fim da temporada.
O vice-presidente da Federação Capixaba de Basquete (FCB) Rogério Machado, comentou sobre o evento e afirmou que serão grandes jogos e que a competição terá um recorde de participantes. “Sabemos que daqui saem talentos para a Seleção Brasileira e acreditamos que realmente é uma competição que faz a diferença na nossa modalidade”, completou.

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EQUIPES QUE PARTICIPAM DA CLASSIFICATÓRIA 

O TORNEIO

Pelo formato do evento, as equipes foram distribuídas em seis chaves, tendo quatro equipes cada. Os clubes irão se enfrentar dentro dos próprios grupos . Os campeões de cada chave e os dois melhores segundos colocados avançam para o mata-mata das quartas de final. As oito equipes classificadas serão posicionadas na tabela de 1 ao 8 de acordo com a melhor campanha na fase inicial do torneio. As equipes classificadas vão disputar vaga na próxima etapa da seguinte forma: 4º x 5º, 3º x 6º, 2º x 7º e 1º x 8º.

OS GRUPOS

  • GRUPO A 

  • Instituto Viva Vida-ES 
  • Paineiras-SP 
  • Paysandu-PA 
  • Campestre-PB 

  • GRUPO B 

  • Álvares-ES 
  • Vitaliza-PE 
  • Botafogo-RJ 
  • Campo Mourão-PR 

  • GRUPO C 

  • Flamengo-RJ 
  • Associação Paraíbana-PB 
  • Mogi das Cruzes-SP 
  • Mackenzie-MG 

  • GRUPO D 

  • Franca-SP 
  • CFCSN-RJ 
  • Praia Clube-MG 
  • Associação Adrianinha-PE 

  • GRUPO E 

  • Campineiro-SP
  • Foz Basquete-PR 
  • Ginástico-MG 
  • MoveOn-DF 

  • GRUPO F 

  • Tijuca-RJ 
  • Hebraica-SP 
  • Basquete Cearense-CE 
  • Barra das Garças-MT

DECISÃO

A etapa decisiva já tem classificados por ranqueamento do Comitê Brasileiro de Clubes, o São Paulo, Minas Tênis Clube, Pinheiros, Palmeiras, Corinthians, São José Desportivo, Clube Espéria e Olympico Club. Paulistano e União Corinthians se garantiram também após serem campeão e vice da Classificatória A, disputada no Círculo Militar, no Paraná, na última semana.
A final com os campeões das Classificatórias A e B, mais os já garantidos, será a partir do dia 27 de setembro, em São José dos Campos, com o São José Desportivo como anfitrião. 

SUB-19  EM AGOSTO

No mês de agosto será a vez do Sub-19 Masculino disputar a ‘classificatória B’ do Campeonato Brasileiro na cidade em uma parceria da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), com apoio institucional da Prefeitura de Vila Velha.

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