Campeonato Brasileiro de Basquete Sub-17 desembarca em Vila Velha

Flamengo é umdos times favoritos ao título no Espírito Santo Crédito: CBB/Divulgação

Chegou a hora de conhecer os dois últimos classificados para a fase final do maior campeonato de basquete de base do Brasil. O Brasileirão CBI sub-17 desembarca no Espírito Santo , na cidade de Vila Velha , para a Classificatória B da disputa, no Instituto Viva Vida, entre os dias 26 de junho a 2 de julho. Ao todo, 24 equipes vão em busca de apenas dois lugares na etapa decisiva, no fim da temporada.

O vice-presidente da Federação Capixaba de Basquete (FCB) Rogério Machado, comentou sobre o evento e afirmou que serão grandes jogos e que a competição terá um recorde de participantes. “Sabemos que daqui saem talentos para a Seleção Brasileira e acreditamos que realmente é uma competição que faz a diferença na nossa modalidade”, completou.

EQUIPES QUE PARTICIPAM DA CLASSIFICATÓRIA

O TORNEIO

Pelo formato do evento, as equipes foram distribuídas em seis chaves, tendo quatro equipes cada. Os clubes irão se enfrentar dentro dos próprios grupos . Os campeões de cada chave e os dois melhores segundos colocados avançam para o mata-mata das quartas de final. As oito equipes classificadas serão posicionadas na tabela de 1 ao 8 de acordo com a melhor campanha na fase inicial do torneio. As equipes classificadas vão disputar vaga na próxima etapa da seguinte forma: 4º x 5º, 3º x 6º, 2º x 7º e 1º x 8º.

OS GRUPOS

GRUPO A





Instituto Viva Vida-ES

Paineiras-SP



Paysandu-PA



Campestre-PB





GRUPO B





Álvares-ES



Vitaliza-PE



Botafogo-RJ



Campo Mourão-PR





GRUPO C





Flamengo-RJ



Associação Paraíbana-PB



Mogi das Cruzes-SP



Mackenzie-MG





GRUPO D





Franca-SP



CFCSN-RJ



Praia Clube-MG



Associação Adrianinha-PE





GRUPO E





Campineiro-SP



Foz Basquete-PR



Ginástico-MG



MoveOn-DF





GRUPO F





Tijuca-RJ



Hebraica-SP



Basquete Cearense-CE



Barra das Garças-MT



DECISÃO

A etapa decisiva já tem classificados por ranqueamento do Comitê Brasileiro de Clubes, o São Paulo, Minas Tênis Clube, Pinheiros, Palmeiras, Corinthians, São José Desportivo, Clube Espéria e Olympico Club. Paulistano e União Corinthians se garantiram também após serem campeão e vice da Classificatória A, disputada no Círculo Militar, no Paraná, na última semana.

A final com os campeões das Classificatórias A e B, mais os já garantidos, será a partir do dia 27 de setembro, em São José dos Campos, com o São José Desportivo como anfitrião.

SUB-19 EM AGOSTO