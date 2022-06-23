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Automobilismo

Hugo Cibien termina em 9° na Terceira Etapa da Império Endurance Brasil

O capixaba e seu companheiro Erik Mayrink tiveram diversos problemas durante a corrida e não conseguiram brigar por vitória em Santa Cruz

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 17:10

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

23 jun 2022 às 17:10
Hugo Cibien e Erik Mayrink tiveram dificuldades durante a prova
Hugo Cibien e Erik Mayrink tiveram dificuldades durante a prova Crédito: William Inácio/Divulgação
A última etapa da Império Endurance Brasil não terminou da melhor forma para Hugo Cibien, piloto do Sigma, na categoria  P1. Isso porque ele e seu companheiro tiveram diversos problemas durante o fim de semana.
O evento aconteceu no último sábado (18) no autódromo de Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, e foi marcado por acidentes, condições ruins do asfalto e tempo ruim. Tanto que a qualificação teve que ser adiada, de sexta para sábado, devido às fortes chuvas.
Para piorar, durante a classificação, um dos companheiros de Cibien, Beto Ribeiro, sofreu um grave acidente na reta dos boxes. Os engenheiros calcularam um impacto de aproximadamente 50g mas, apesar das lesões, o carro suportou bem a batida e ele ficará bem.

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A prova começou e o Sigma P1 largou da quinta posição, de 34 carros que estavam no grid. Cibien e Mayrink pilotaram duas horas cada, das quatro horas de prova e acabaram contando com alguns problemas, como dois furos de pneu e uma quebra da barra estabilizadora traseira que deixou o carro arisco. Com isso, a equipe perdeu muito tempo e o carro ficou muito tempo parado, fazendo com que eles perdessem posições.
“Houveram várias situações inusitadas, somadas às condições da pista e a baixa temperatura, que teve o recorde de acidentes e alguns mais fortes, algo que não é normal na média das corridas do campeonato. Tiveram Ferrari, Porsche , Ligier, AJR, Mercedes GT3 e GT4, além de outros carros envolvidos em diversos entreveros, e isso dificilmente acontece com frequência”, avalia Hugo.
A Império Endurance Brasil dará uma pausa e retorna suas atividades no dia 20 de agosto, no Autódromo Velo Città, em Mogi Guaçu, São Paulo. Mayrink e Cibien voltam ao comando do Sigma P1 de número 02.

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