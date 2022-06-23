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Vitória importante

Brasil vence Sérvia por 3 a 0 e se recupera na Liga das Nações de Vôlei Masculino

Triunfo da Seleção foi crucial para recuperar o ritmo e a confiança da equipe

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 12:57

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 jun 2022 às 12:57
Após vitória, Brasil se prepara para enfrentar o Irã na sexta (24)
Após vitória, Brasil se prepara para enfrentar o Irã na sexta (24) Crédito: Wander Roberto/Inovafoto/CBV
Depois de acumular a terceira derrota seguida na Liga das Nações, a seleção brasileira masculina de vôlei se recuperou nesta quinta-feira, em Sofia, na Bulgária. A equipe comandada por Renan Dal Zotto melhorou a atuação em comparação à derrota para a Polônia, na quarta, e venceu a Sérvia por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 26/24 e 25/17, no segundo jogo da segunda fase do torneio.
A derrota para os poloneses havia derrubado o Brasil para a décima colocação, fora da zona de classificação, que vai até o oitavo colocado. Ao reencontrar o caminho da vitória, voltou a entrar no top 8. Em busca de continuar a reação e se colocar em uma situação mais segura, enfrenta o Irã na sexta-feira, a partir das 10h30.

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O CONFRONTO

Nesta quinta, com a escalação inicial formada por Bruninho, Lucarelli, Lucão, Leal, Alan e Flávio, a seleção fez um bom primeiro set, apesar de alguns erros, principalmente na parte inicial da disputa. A insegurança cultivada pela sequência ruim de resultados foi se dissipando aos poucos e, a partir do décimo ponto sérvio, a atuação ganhou um novo nível. O Brasil saiu dos 15 a 10 para os 20 a 10 e administrou a vantagem até a parcial acabar com vitória por 25 a 18 no placar.
O set seguinte já foi um pouco mais complicado. Os brasileiros fizeram o primeiro ponto e continuaram em vantagem até a Sérvia empatar por 13 a 13, antes de virar e abrir dois pontos. Não demorou, contudo, para que o Brasil voltasse a se colocar em vantagem, após bloqueio de Alan. O sérvios viraram de novo na reta final, colocando 23 a 21 no placar, mas o Brasil reagiu para vencer por 26 a 24.
A vitória foi finalizada com uma atuação mais tranquila no terceiro set, com maior precisão no saque e alta dose de confiança. Embora a sérvia tenha protagonizado bons momentos, nenhum chegou a ameaçar de verdade, com na parcial anterior. Assim, o set final foi encerrado com vantagem de 25/17, selando o necessário triunfo brasileiro.

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