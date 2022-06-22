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Liga das Nações

Renan prevê melhora do time e comemora retornos de Leal e Lucarelli

Seleção Brasileira não começou a segunda fase da competição como esperado, perdendo para a Polônia por 3 a 1, porém o treinador enxergou pontos positivos na partida e quer reagir já contra a Sérvia nesta quinta-feira (23)

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 17:58

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 jun 2022 às 17:58
Renan Dal Zotto
Comandante da Seleção reconheceu os méritos da equipe adversária Crédito: CBV/Divulgação
A seleção brasileira de vôlei não abriu a segunda fase da Liga das Nações como queria. Com um jogo de altos e baixos, perdeu para a Polônia por 3 a 1 em Sofia, na Bulgária. O técnico Renan Dal Zotto, entretanto, acredita em crescimento na competição e festejou os retornos de Lucarelli e Leal. O time promete reação já nesta quinta-feira (23), diante da Sérvia, às 10h30
"Tivemos o retorno do Leal e do Lucarelli, que estavam sem jogar e nesta partida puderam colaborar. Com mais jogos, vão pegar mais ritmo", enfatizou o técnico. "A Polônia impôs muita dificuldade no saque, e nós tivemos dificuldades no passe. Conseguimos jogar com mais fluidez no segundo set e no final do quarto set, que acabou sendo um pouco tarde. Agora, temos que pensar na Sérvia", pregou Dal Zotto.
Apesar da derrota, o sentimento de Lucarelli - recuperado de lesão na coxa - e de Leal era de felicidade por novamente estarem ajudando a seleção. O cubano naturalizado brasileiro fez seu primeiro jogo com a equipe em 2022.

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"É sempre bom voltar a entrar em quadra depois de um tempo me recuperando da lesão. Estou ainda pegando o ritmo, e um jogo neste nível exige muita intensidade. Fico feliz de ter voltado, mas infelizmente não conseguimos o resultado positivo, apesar da boa recuperação no final do quarto set, com uma expectativa de levar o jogo para o tie-break", disse Lucarelli. "A Polônia é um time dos mais regulares e está jogando um grande voleibol. Temos alguns pontos a melhorar e vamos seguir em frente de cabeça erguida."
"Não tínhamos dúvida de que seria um jogo muito difícil. Os poloneses foram muito agressivos no saque e tivemos dificuldades com isso. Terminamos o jogo com uma rotação mais alta, o que é um fator positivo", afirmou Leal, vendo essa melhora como importante para encarar o forte time sérvio.
Autor de 19 pontos contra a Polônia, o oposto Alan não vê motivos para desespero e mostrou confiança em evolução, a começar pela Sérvia. "Nosso jogo não entrou e o adversário sacou muito bem. Mas deu para sentir que nosso time tem o poder de buscar o jogo. Tenho certeza que vamos evoluir muito, ainda temos muito campeonato pela frente."

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