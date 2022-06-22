Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dominante

Bia Haddad vence mais uma na grama e avança às quartas em Eastbourne

Tenista brasileira domina a partida com parciais de 6/1 e 6/2 sobre a rival britânica Jodie Burrage, que havia eliminado a espanhola Paula Badosa, número 4 do mundo, na fase anterior

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 14:25

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 jun 2022 às 14:25
Bia vive momento de ascensão na carreira, atingindo 12 vitórias consecutivas
Bia vive momento de ascensão na carreira, atingindo 12 vitórias consecutivas jogando na grama Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
Em um momento mágico no circuito de tênis feminino, Beatriz Haddad Maia somou a 12º vitória consecutiva na grama, nesta quarta-feira, e avançou às quartas de final do WTA 500 de Eastborune, na Inglaterra. A classificação e ampliação da invencibilidade vieram com uma vitória dominante sobre a britânica Jodie Burrage, com parciais de 6/1 e 6/2, em partida das oitavas de final do torneio.
"Esta é uma das melhores quadras que eu já joguei. Um dia de sol, um público ótimo. Sinto muito, sei que ela é daqui, mas espero que possam torcer para mim no próximo jogo", disse a tenista paulista ainda em quadra, ao fim da partida.
Burrage é apenas a 169ª colocada do ranking mundial, mas foi a responsável por eliminar a espanhola Paula Badosa, número 4 do mundo, na fase anterior. A expectativa por um duelo entre Bia e Badosa era grande, até pela fase vivida pela brasileira, primeira tenista a passar de 11 vitórias seguidas na grama desde Serena Williams, dona de uma série invicta de 20 jogos entre 2015 e 2018.

Veja Também

Promessa da Red Bull é suspensa após comentários preconceituosos

Capixaba André Stein comemora o bronze no Mundial de Vôlei de Praia

Campeã dos WTAs 250 de Nottingham e Birmingham, Bia atingiu a 29ª posição do ranking nesta semana. Sonhando com um novo título, agora de nível 500, tem pela frente um confronto com a ucraniana Lesia Tsurenko, número 114 do mundo, que eliminou a polonesa Magda Linette, 66ª do ranking.
Muito confiante em meio ao excelente momento da carreira, Bia fez um primeiro set dominante. Após vencer o primeiro game e deixar a britânica empatar ao fim do segundo, construiu uma atuação muito sólida, apesar de alguns erros, jogando com agressividade. Graças a batidas fortes e devoluções baixas que infernizavam Burrage, fechou a primeira parcial com expressiva vitória por 6 a 1.
No set seguinte, a história não foi tão diferente. Burrage tentou dificultar as coisas para a tenista paulista e iniciou uma reação quando perdia por 3 a 1, vencendo o game seguinte e criando esperanças ao colocar 3 a 2 no placar do set. Na sequência, a britânica abriu o game com um belo winner, mas Bia empatou após dupla falta e colocou duas nas paralelas para confirmar o serviço.
A partir daí, a brasileira seguiu brilhando. Sempre que Burrage parecia renovar as esperanças, ela tirava lindas jogadas da cartola, como um winner de backhand para virar o penúltimo game quebrando o saque da adversária, antes de confirmar o serviço sem maiores dificuldades e garantir a vitória.

MAIS BRASILEIROS

Também em Eastbourne, no ATP 250, Thiago Monteiro jogou sua segunda partida na chave principal após passar das qualificatórias e acabou derrotado por 7/5 e 6/3 para Taylor Fritz. Nas Qualis de Wimbledon, o dia também não foi bom para o Brasil. Matheus Pucinelli perdeu por 2 sets a 0 para o húngaro Zsombor Piros, mesmo resultado da derrota de João Menezes para o italiano Andrea Vavassori.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Tênis
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Brasil x EUA, na final das Olímpiadas de 2024
Seleção feminina de futebol recebe EUA para dois amistosos no Brasil
Gatilho da bomba de gasolina
Governo deve aumentar mistura do etanol na gasolina em maio
Corrida Track&Fielde
Maior circuito de corrida da América Latina movimenta Vitória com esporte e música

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados