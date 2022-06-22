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Automobilismo

Promessa da Red Bull é suspensa após comentários preconceituosos

O piloto da Fórmula 2 Juri Vips foi afastado das atividades da equipe após utilizar expressões racistas e homofóbicas durante uma live na Twitch, quando jogava 'Call of Duty: Warzone'

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 13:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jun 2022 às 13:41
Juri Vips é uma das grandes promessas da Academia de Pilotos da Red Bull
Juri Vips é uma das grandes promessas da Academia de Pilotos da Red Bull Crédito: Reuters/Folhapress
A equipe Red Bull Racing suspendeu o piloto Juri Vips, que corre na Fórmula 2, após ele ter feito comentários racistas e homofóbicos durante uma live na Twitch. Enquanto jogava 'Call of Duty: Warzone', o estoniano de 21 anos usou o termo "nigga", usado para se referir de forma depreciativa aos negros, e disse que rosa é uma cor para gays.

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Após a fala de Vips ter viralizado nas redes sociais, a equipe anunciou sua suspensão imediata, além de uma investigação sobre o ocorrido. "Como uma organização nós condenamos abusos de qualquer tipo e temos a política de tolerância zero contra linguagem ou comportamento racista dentro de nossa equipe", comunicou, em nota.
O estoniano usou suas redes sociais para transmitir seu arrependimento pela fala. "Gostaria de me desculpar pela linguagem ofensiva usada durante uma transmissão ao vivo. Essa linguagem é totalmente inaceitável e não representa meus valores e princípios. Eu me arrependo profundamente das minhas ações e esse não é exemplo que quero passar. Vou cooperar completamente com a investigação", afirmou.

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