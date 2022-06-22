Promessa da Red Bull é suspensa após comentários preconceituosos

Juri Vips é uma das grandes promessas da Academia de Pilotos da Red Bull Crédito: Reuters/Folhapress

A equipe Red Bull Racing suspendeu o piloto Juri Vips, que corre na Fórmula 2, após ele ter feito comentários racistas e homofóbicos durante uma live na Twitch. Enquanto jogava 'Call of Duty: Warzone', o estoniano de 21 anos usou o termo "nigga", usado para se referir de forma depreciativa aos negros, e disse que rosa é uma cor para gays.

Após a fala de Vips ter viralizado nas redes sociais, a equipe anunciou sua suspensão imediata, além de uma investigação sobre o ocorrido. "Como uma organização nós condenamos abusos de qualquer tipo e temos a política de tolerância zero contra linguagem ou comportamento racista dentro de nossa equipe", comunicou, em nota.