Capixabas prontos para etapa do Circuito Nacional de Vôlei de Praia em Vila Velha

Thamela, Elize Maia e André Stein querem fazer bonito na etapa de Vila Velha Crédito: FIVB/Divulgação

O Circuito Nacional de Vôlei de Praia chega à sua sexta etapa. A partir desta quarta-feira (22) até a outra quarta-feira (29), Vila Velha sediará a competição e também uma etapa única da categoria Sub-17. O evento terá o torneio Aberto que contará com jogadores do 8° ao 13° lugar do ranking, mais convidados e oito parcerias, e também um Top-8, com os 7 primeiros colocados do ranking e o campeão do aberto.

As partidas vão acontecer na arena montada na Areia da Praia da Costa, na reta entre o cruzamento com as avenidas Gil Veloso e Champagnat, e terá a presença de grandes nomes do vôlei de Praia nacional.

Entre os atletas que participarão, estão Thamela Coradello e Elize Maia, que formam uma dupla genuinamente capixaba, e André Stein, natural de Vila Velha, que atua ao lado de George.

Thamela atua com Elize Maia desde o início de 2020. Em entrevista para A Gazeta a jovem jogadora afirmou ser incrível jogar ao lado de uma atleta renomada e acredita que isso contribui muito com o crescimento dela como profissional.

A Capixaba de Piúma considera jogar no Espírito Santo um "algo a mais", por ser o estado onde nasceu e se diz ansiosa para jogar o torneio e receber o apoio da torcida capixaba.

"É bom porque tem amigos, família e o povo capixaba que torce pela gente e tenho certeza que isso nos dará um gás na hora do jogo" Thamela Coradello - Atleta de Vôlei de Praia

Thamela jogará o torneio ao lado de Elize Maia Crédito: William Lucas/Inovafoto/CBV

Parceira de Thamela, Elize Maia destacou q qualidade do nível da competição e também a alegria de jogar perto de familiares e amigos. "O campeonato brasileiro é um dos melhores campeonatos do mundo de altíssimo nível, e quanto mais pudermos passar por jogos que nos estimulam a sair da zona de conforto, a passar por desafios mais preparadas estaremos para os passos seguintes. E jogar em casa é diferente, receber a energia ao vivo dos nossos familiares amigos e todos que acompanham a nossa rotina e torcem por nós é muito bom. Queremos jogar nosso melhor voleibol aqui e retribuir toda apoio que recebemos", pontuou.

Outro destaque do campeonato é André Stein, que acabou de participar da etapa de Roma no Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Ele vem para disputar o torneio com seu parceiro George após 3 torneios seguidos fora do Brasil.

André é natural de Vila Velha e conquistou a etapa de sua cidade natal em 2019. Ele afirmou em sua chegada ao Brasil que essa foi a sua medalha mais emocionante por ser o lugar que começou a praticar o vôlei e por ter a presença de sua esposa, amigos e familiares.

"Ganhar aqui foi muito especial por se tratar da minha cidade, da praia onde cresci e onde também comecei a praticar o Vôlei de Praia" André Stein - Atleta de Vôlei de Praia

André Stein vai disputar a Etapa de Vila Velha após bronze no Mundial em Roma Crédito: Breno Coelho

6ª ETAPA DO CIRCUITO NACIONAL DE VÔLEI DE PRAIA - PROGRAMAÇÃO