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Preparados

Capixabas prontos para etapa do Circuito Nacional de Vôlei de Praia em Vila Velha

A partir desta quarta-feira (22) até o próximo domingo (26), a cidade sediará a 6ª etapas do circuito nacional da modalidade, além de uma etapa única do circuito sub-17, nos dias 27 a 29.

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 06:00

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

22 jun 2022 às 06:00
Thamela, Elize Maia e André Stein querem fazer bonito na etapa de Vila Velha
Thamela, Elize Maia e André Stein querem fazer bonito na etapa de Vila Velha Crédito: FIVB/Divulgação
O Circuito Nacional de Vôlei de Praia chega à sua sexta etapa. A partir desta quarta-feira (22) até a outra quarta-feira (29), Vila Velha sediará a competição e também uma etapa única da categoria Sub-17. O evento terá o torneio Aberto que contará com jogadores do 8° ao 13° lugar do ranking, mais convidados e oito parcerias, e também um Top-8, com os 7 primeiros colocados do ranking e o campeão do aberto.
As partidas vão acontecer na arena montada na Areia da Praia da Costa, na reta entre o cruzamento com as avenidas Gil Veloso e Champagnat, e terá a presença de grandes nomes do vôlei de Praia nacional.
Entre os atletas que participarão, estão Thamela Coradello e Elize Maia, que formam uma dupla genuinamente capixaba, e André Stein, natural de Vila Velha, que atua ao lado de George. 

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Thamela atua com Elize Maia desde o início de 2020. Em entrevista para A Gazeta a jovem jogadora afirmou ser incrível jogar ao lado de uma atleta renomada e acredita que isso contribui muito com o crescimento dela como profissional. 
A Capixaba de Piúma considera jogar no Espírito Santo um "algo a mais", por ser o estado onde nasceu e se diz ansiosa para jogar o torneio e receber o apoio da torcida capixaba.
"É bom porque tem amigos, família e o povo capixaba que torce pela gente e tenho certeza que isso nos dará um gás na hora do jogo"
Thamela Coradello - Atleta de Vôlei de Praia
Thamela agora vai buscar a vaga na semifinal, ao lado de Elize Maia
Thamela jogará o torneio ao lado de Elize Maia Crédito: William Lucas/Inovafoto/CBV
Parceira de Thamela, Elize Maia destacou q qualidade do nível da competição e também a alegria de jogar perto de familiares e amigos. "O campeonato brasileiro é um dos melhores campeonatos do mundo de altíssimo nível, e quanto mais pudermos passar por jogos que nos estimulam a sair da zona de conforto, a passar por desafios mais preparadas estaremos para os passos seguintes. E jogar em casa é diferente, receber a energia ao vivo dos nossos familiares amigos e todos que acompanham a nossa rotina e torcem por nós é muito bom. Queremos jogar nosso melhor voleibol aqui e retribuir toda apoio que recebemos", pontuou.
Outro destaque do campeonato é André Stein, que acabou de participar da etapa de Roma no Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Ele vem para disputar o torneio com seu parceiro George após 3 torneios seguidos fora do Brasil.
André é natural de Vila Velha e conquistou a etapa de sua cidade natal em 2019. Ele afirmou em sua chegada ao Brasil que essa foi a sua medalha mais emocionante por ser o lugar que começou a praticar o vôlei e por ter a presença de sua esposa, amigos e familiares.
"Ganhar aqui foi muito especial por se tratar da minha cidade, da praia onde cresci e onde também comecei a praticar o Vôlei de Praia"
André Stein - Atleta de Vôlei de Praia
André Stein retorna para o Brasil com a medalha de bronzeAndré Stein retorna para o Brasil com a medalha de bronzeAndré Stein retorna para o Brasil com a medalha de bronze
André Stein vai disputar a Etapa de Vila Velha após bronze no Mundial em Roma Crédito: Breno Coelho

6ª ETAPA DO CIRCUITO NACIONAL DE VÔLEI DE PRAIA - PROGRAMAÇÃO

  • Quarta-feira (22) – 8h às 17h30 - Torneio qualifying aberto.
  • Quinta-feira (23) – 8h30 às 17h - Fase de Grupos e oitavas de final, Aberto.
  • Sexta-feira (24) – 8h30 às 19h30 - Quartas e semifinais Aberto; fase de grupos Top 8, 1° e 2° rodadas.
  • Sábado (25) – 9h30 às 12h30 e 14h45 às 19h30 - disputas de 3° lugares Aberto (manhã) e finais Aberto à tarde (16h e 17h); 3° rodada fase de grupos e quartas de final Top 8.
  • Domingo (26) – 9h às 12h30 e 14h40 às 18h - Semifinais na parte da manhã TOP 8; Finais e disputas de 3° lugares na parte da tarde TOP 8.

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