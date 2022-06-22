Capixabas prontos para etapa do Circuito Nacional de Vôlei de Praia em Vila Velha

O Circuito Nacional de Vôlei de Praia chega à sua sexta etapa. A partir desta quarta-feira (22) até a outra quarta-feira (29), Vila Velha sediará a competição e também uma etapa única da categoria Sub-17. O evento terá o torneio Aberto que contará com jogadores do 8° ao 13° lugar do ranking, mais convidados e oito parcerias, e também um Top-8, com os 7 primeiros colocados do ranking e o campeão do aberto.
As partidas vão acontecer na arena montada na Areia da Praia da Costa, na reta entre o cruzamento com as avenidas Gil Veloso e Champagnat, e terá a presença de grandes nomes do vôlei de Praia nacional.
Entre os atletas que participarão, estão Thamela Coradello e Elize Maia, que formam uma dupla genuinamente capixaba, e André Stein, natural de Vila Velha, que atua ao lado de George.
Thamela atua com Elize Maia desde o início de 2020. Em entrevista para A Gazeta a jovem jogadora afirmou ser incrível jogar ao lado de uma atleta renomada e acredita que isso contribui muito com o crescimento dela como profissional.
A Capixaba de Piúma considera jogar no Espírito Santo um "algo a mais", por ser o estado onde nasceu e se diz ansiosa para jogar o torneio e receber o apoio da torcida capixaba.
"É bom porque tem amigos, família e o povo capixaba que torce pela gente e tenho certeza que isso nos dará um gás na hora do jogo"
Parceira de Thamela, Elize Maia destacou q qualidade do nível da competição e também a alegria de jogar perto de familiares e amigos. "O campeonato brasileiro é um dos melhores campeonatos do mundo de altíssimo nível, e quanto mais pudermos passar por jogos que nos estimulam a sair da zona de conforto, a passar por desafios mais preparadas estaremos para os passos seguintes. E jogar em casa é diferente, receber a energia ao vivo dos nossos familiares amigos e todos que acompanham a nossa rotina e torcem por nós é muito bom. Queremos jogar nosso melhor voleibol aqui e retribuir toda apoio que recebemos", pontuou.
Outro destaque do campeonato é André Stein, que acabou de participar da etapa de Roma no Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Ele vem para disputar o torneio com seu parceiro George após 3 torneios seguidos fora do Brasil.
André é natural de Vila Velha e conquistou a etapa de sua cidade natal em 2019. Ele afirmou em sua chegada ao Brasil que essa foi a sua medalha mais emocionante por ser o lugar que começou a praticar o vôlei e por ter a presença de sua esposa, amigos e familiares.
"Ganhar aqui foi muito especial por se tratar da minha cidade, da praia onde cresci e onde também comecei a praticar o Vôlei de Praia"
6ª ETAPA DO CIRCUITO NACIONAL DE VÔLEI DE PRAIA - PROGRAMAÇÃO
- Quarta-feira (22) – 8h às 17h30 - Torneio qualifying aberto.
- Quinta-feira (23) – 8h30 às 17h - Fase de Grupos e oitavas de final, Aberto.
- Sexta-feira (24) – 8h30 às 19h30 - Quartas e semifinais Aberto; fase de grupos Top 8, 1° e 2° rodadas.
- Sábado (25) – 9h30 às 12h30 e 14h45 às 19h30 - disputas de 3° lugares Aberto (manhã) e finais Aberto à tarde (16h e 17h); 3° rodada fase de grupos e quartas de final Top 8.
- Domingo (26) – 9h às 12h30 e 14h40 às 18h - Semifinais na parte da manhã TOP 8; Finais e disputas de 3° lugares na parte da tarde TOP 8.