Manobras, estilo e adrenalina em competição de skate na Serra

Evento para skatistas irá movimentar o domingo no Shopping Mestre Álvaro Crédito: Bernardo de Souza/Acervo Pessoal

O skate é um dos esportes mais populares do Brasil. Após se tornar uma modalidade olímpica alcançou um número maior de praticantes em todos os Estados, e no Espírito Santo não é diferente. E é nesse embalo que o Shopping Mestre Álvaro, na Serra , recebe neste domingo (26) o Game of Mavs, competição de skate que vai reunir atletas de diversas idades e que são apaixonados pelo mundo do esporte.

O evento será no estilo do conhecido Game of Skate e terá um formato exclusivo para os participantes. A disputa contará com 26 atletas selecionados, que serão divididos em duas chaves com 13 de cada lado. Eles se enfrentam até a final.

Natural da Serra, o skatista Bernardo Ribeiro, 16 anos, garante que será um grande evento, sendo um momento importante para os skatistas capixabas. Recentemente o atleta ficou em segundo lugar no Campeonato Estadual de Skate e garantiu vaga para o Campeonato Brasileiro de Street Amador. "Quando eu comecei não tinha muito foco no esporte, mas de 2019 pra cá foram inauguradas mais pistas de skate e eu passei a praticar mais, daí despertou meu interesse. Agora estou na caminhada para ser um skatista reconhecido no estado e em breve partir para a categoria profissional", comenta o participante.

Atleta de 16 anos vem se destacando no cenário do esporte Crédito: Bernardo de Souza / Arquivo Pessoal

Outro capixaba confirmado entre os participantes é Luciano Neves, de 28 anos. O atleta de Cachoeiro de Itapemirim fala sobre sua expectativa para o Game. “É um evento de grande porte e de grande importância para nós skatistas que queremos viver do esporte, e também para o cenário local do estado do Espírito Santo, grandes patrocinadores e apoiadores do mercado brasileiro estão fazendo parte desse projeto. Recentemente conquistei a vaga para o Campeonato Brasileiro 2022 e estou ansioso para participar do Game aqui no meu estado.”

Atletas e organizadores estão animados para primeira vez do evento no ES Crédito: Luciano Neves / Arquivo Pessoal

PRESENÇA IMPORTANTE

Entre os jurados, o evento irá contar com a capixaba Aline Dantas, primeira skatista profissional do Espírito Santo. Aline, que é professora de skate, vice-presidente da Associação Capixaba de Skate (ACSK) e foi Campeã Brasileira Master no ano de 2019, está animada com o evento.

“A expectativa é muito grande, será um formato inovador, que nunca aconteceu antes. Nós enquanto skatistas estamos bem animados de participar e promover algo que vai movimentar a cena do skate, além de mostrar o nível dos atletas capixabas”, comentou em entrevista para A Gazeta.

MODELO DE DISPUTA

A disputa começa quando o primeiro skatista desafia seu concorrente, ou seja, o primeiro atleta tenta uma manobra, e se acertar os outros competidores precisam reproduzi-la. Se errarem, recebem a letra “S”, no segundo erro a letra “K”, seguindo assim a cada erro até que alguém complete a palavra “Skate” e seja eliminado do game.

Caso o primeiro participante erre, o seguinte realiza sua própria manobra e todos têm de repeti-la. O campeonato é de única eliminação, então o skatista avança na competição até perder uma disputa.

No formato exclusivo para essa edição, dois participantes irão se enfrentar em cima de um palco ao invés de diretamente no solo, como na versão original do Game.



PREMIAÇÃO

Os atletas participantes irão receber dos patrocinadores do evento materiais como shapes (prancha do skate), bonés, moletons, rodas para skates, camisas e mais materiais relacionados ao esporte.

GAME OF MAVS