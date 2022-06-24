Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cheio de talentos!

Manobras, estilo e adrenalina em competição de skate na Serra

O Shopping Mestre Álvaro, na Serra, recebe neste domingo (26) o Game of Mavs, competição que vai reunir 26 atletas que sonham em brilhar no esporte

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 15:06

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

24 jun 2022 às 15:06
Evento para skatistas irá movimentar o domingo no Shopping Mestre Álvaro
Evento para skatistas irá movimentar o domingo no Shopping Mestre Álvaro Crédito: Bernardo de Souza/Acervo Pessoal
O skate é um dos esportes mais populares do Brasil. Após se tornar uma modalidade olímpica alcançou um número maior de praticantes em todos os Estados, e no Espírito Santo não é diferente. E é nesse embalo que o Shopping Mestre Álvaro, na Serra, recebe neste domingo (26) o Game of Mavs,  competição de skate que vai reunir atletas de diversas idades e que são apaixonados pelo mundo do esporte.
O evento será no estilo do conhecido Game of Skate e terá um formato exclusivo para os participantes. A disputa contará com 26 atletas selecionados, que serão divididos em duas chaves com 13 de cada lado. Eles se enfrentam até a final.
Natural da Serra, o skatista Bernardo Ribeiro, 16 anos, garante que será um grande evento, sendo um momento importante para os skatistas capixabas. Recentemente o atleta ficou em segundo lugar no Campeonato Estadual de Skate e garantiu vaga para o Campeonato Brasileiro de Street Amador. "Quando eu comecei não tinha muito foco no esporte, mas de 2019 pra cá foram inauguradas mais pistas de skate e eu passei a praticar mais, daí despertou meu interesse. Agora estou na caminhada para ser um skatista reconhecido no estado e em breve partir para a categoria profissional", comenta o participante.
Atleta de 16 anos vem se destacando no cenário do esporte
Atleta de 16 anos vem se destacando no cenário do esporte Crédito: Bernardo de Souza / Arquivo Pessoal

Veja Também

Gazeta Na Rede #7 - Reveja a live sobre futebol e Cartola

ES Master Handebol garante o terceiro lugar no Brazil Master Cup 2022

Outro capixaba confirmado entre os participantes é Luciano Neves, de 28 anos. O atleta de Cachoeiro de Itapemirim fala sobre sua expectativa para o Game. “É um evento de grande porte e de grande importância para nós skatistas que queremos viver do esporte, e também para o cenário local do estado do Espírito Santo, grandes patrocinadores e apoiadores do mercado brasileiro estão fazendo parte desse projeto. Recentemente conquistei a vaga para o Campeonato Brasileiro 2022 e estou ansioso para participar do Game aqui no meu estado.”
Atletas e organizadores estão animados para primeira vez do evento no ES
Atletas e organizadores estão animados para primeira vez do evento no ES Crédito: Luciano Neves / Arquivo Pessoal

PRESENÇA IMPORTANTE

Entre os jurados, o evento irá contar com a capixaba Aline Dantas, primeira skatista profissional do Espírito Santo. Aline, que é professora de skate, vice-presidente da Associação Capixaba de Skate (ACSK) e foi Campeã Brasileira Master no ano de 2019, está animada com o evento.
“A expectativa é muito grande, será um formato inovador, que nunca aconteceu antes. Nós enquanto skatistas estamos bem animados de participar e promover algo que vai movimentar a cena do skate, além de mostrar o nível dos atletas capixabas”, comentou em entrevista para A Gazeta.

MODELO DE DISPUTA

  •  A disputa começa quando o primeiro skatista desafia seu concorrente, ou seja, o primeiro atleta tenta uma manobra, e se acertar os outros competidores precisam reproduzi-la. Se errarem, recebem a letra “S”, no segundo erro a letra “K”, seguindo assim a cada erro até que alguém complete a palavra “Skate” e seja eliminado do game. 
  • Caso o primeiro participante erre, o seguinte realiza sua própria manobra e todos têm de repeti-la. O campeonato é de única eliminação, então o skatista avança na competição até perder uma disputa. 
  • No formato exclusivo para essa edição, dois participantes irão se enfrentar em cima de um palco ao invés de diretamente no solo, como na versão original do Game.

PREMIAÇÃO

Os atletas participantes irão receber dos patrocinadores do evento materiais como shapes (prancha do skate), bonés, moletons, rodas para skates, camisas e mais materiais relacionados ao esporte.

GAME OF MAVS

  • Data: 26 de junho 
  • Horário: 13 horas 
  • Local: Shopping Mestre Álvaro, no estacionamento subsolo. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra 
  • Evento gratuito e de entrada livre para todas as idades

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Serra Mestre Álvaro Skate
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: entenda o que é o Estatuto dos Direitos do Paciente
Imagem de destaque
Por que o bilionário magnata do K-pop por trás do BTS pode ser preso?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados