ES Master Handebol garante o terceiro lugar no Brazil Master Cup 2022 Crédito: Renata e Gabriel Fotos/Divulgação

A equipe feminina ES Master Handebol retornou ao Espírito Santo com uma conquista inédita para o Estado: o terceiro lugar no Brazil Master Cup 2022, considerado o maior campeonato de handebol master da América Latina. A competição foi realizada entre os dias 16 e 19 de junho, em São Bernardo do Campo, São Paulo, com 74 equipes e mais de mil atletas de todas as regiões do País. O Estado foi representado na categoria 37+, com atletas acima de 37 anos.

Além da medalha pela terceira colocação, o ES Master Handebol garantiu três premiações individuais de Destaque da Partida, sendo duas conquistadas pela armadora Larissa Pauli e uma pela ponta esquerda Dayenne Amorim. “O desempenho da nossa equipe foi excelente para um grupo formado há tão pouco tempo. Todas as atletas deram o seu máximo dentro e fora de quadra para representar o Estado e trazer essa medalha inédita”, afirma a armadora do time, Larissa Pauli.

ES Master Handebol garante o terceiro lugar no Brazil Master Cup 2022 Crédito: Renata e Gabriel Fotos/Divulgação

A atleta destaca que a participação no torneio foi uma grande experiência e preparação para que o ES Master Handebol retorne mais forte à competição no próximo ano. “O evento é muito organizado, com ótima estrutura e um clima de competição junto com amizade, alegria e confraternização entre os atletas. Agora nossa meta é conquistar o primeiro lugar em 2023, além de levar representantes nas categorias 30+ e 44+, para também disputarem o torneio pelo Espírito Santo”, completa Larissa Pauli.