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Circuito Nacional de Vôlei de Praia

Em casa, Bruno Schmidt e Saymon vencem etapa de Vila Velha

Atleta que mora em Vila Velha e seu parceiro, que é do Mato Grosso do Sul, fizeram a festa dos torcedores que compareceram à arena na Praia da Costa

Publicado em 26 de Junho de 2022 às 20:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2022 às 20:29
A dupla de vôlei de praia, Bruno e Saymon, vence Evandro e Álvaro na final do Circuito Brasileiro disputado na Praia da Costa em Vila Velha
A dupla de vôlei de praia, Bruno e Saymon, vence Evandro e Álvaro na final do Circuito Brasileiro disputado na Praia da Costa em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Frio do lado de fora e jogo pegando fogo dentro da quadra. Em uma partida eletrizante, Bruno Schmidt e Saymon venceram Álvaro e Evandro por 2 sets a 1, parciais de 9/21, 21/17 e 15/10, e conquistaram o título do Top 8 da Sexta Etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, neste domingo (26), na Praia da Costa em Vila Velha, para a festa dos capixabas que compareceram à arena. O capixaba Vinicius Freitas conquistou a medalha de bronze ao lado de Guto.
Radicado para o esporte no Espírito Santo, e morador de Vila Velha, Bruno entrou com uma motivação extra para buscar o título da etapa e comemorou muito a conquista no quintal de casa.  

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“Foi bem parecido com (os Jogos do) Rio de Janeiro porque você quer corresponder, quer defender o título em casa. Então acaba que se você não trabalha muito bem a cabeça, se você não sabe às vezes segurar, realmente a emoção bate forte. Você vê muita gente conhecida torcendo, você quer corresponder ao máximo, quer fazer aquele jogo perfeito e às vezes não dá, às vezes em um set não dá. E a final foi isso. O bacana é que eu adoro jogo assim, quando a situação está difícil e a gente sabe reverter, sabe ter paciência e não é qualquer time que faz isso. Depois que acaba, obviamente, eu prefiro esses jogos a um 2 a 0”. 
Parceiro de Bruno, Saymon valorizou a evolução da dupla. “Nosso time está passo a passo ainda. É muito pouco tempo ainda, estamos em uma evolução ainda. O Campeonato Mundial mostrou que nosso time tem muito a evoluir ainda, mas nosso time é competitivo, isso que é o mais importante. A gente vem buscando isso. Aqui mostramos que a união, a parceria, o respeito, sempre querer ajudar um ao outro foi muito importante para a gente, e a gente conseguiu sair com essa vitória depois de um set perdido”.  

A dupla de vôlei de praia, Bruno e Saymon, vence Evandro e Álvaro na final do Circuito Brasileiro disputado na Praia da Costa em Vila Velha

FEMININO

No feminino, Carol Solberg e Bárbara Seixas faturaram o título do Top 8 da etapa. Na decisão, em dois sets equilibrados, elas venceram Tainá e Vic por 2 sets a 0 (21/19 e 21/18). Taiana e Hegê garantiram a medalha de bronze ao derrotarem as capixabas Elize Maia e Thamela.

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