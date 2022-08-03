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Festival de esportes de montanha agita Forno Grande, em Castelo

Atletas de diversas modalidades de esportes de montanha desembarcam no Espírito Santo para a competição que conta com mais de seis categorias esportivas na disputa de 2022
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

03 ago 2022 às 18:36

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 18:36

Três dias de competição agitam a região de Forno Grande
Três dias de competição agitam a região de Forno Grande Crédito: Divulgação / Assessoria
A comunidade de Forno Grande, em Castelo recebe neste fim de semana o Insanity Mountain, um festival de esportes ao ar livre que promete agitar a região de sexta-feira (05) a domingo (7). Com atletas de diversos Estados e países, mais de cinco modalidades esportivas serão disputadas pelas paisagens da região.
O Parque Estadual de Forno Grande abriga a montanha que é considerada a segunda maior do Espírito Santo e vai receber as seguintes modalidades: quilometro vertical, corrida de montanha, mountain bike, canicross (corrida com cães) e hike and fly. Além dos esportes, o evento irá contar com feira de produtos artesanais e alimentos produzidos pela comunidade capixaba.
Apelidado de 'Alpes Capixabas', Forno Grande vem atraindo atletas de diversas modalidades para a prática nas montanhas. A disputa do quilometro vertical, ou VK, consiste em subir a montanha da base ao topo no menor tempo possível, vence quem faz o percurso de 1.000 m no menor tempo possível. 
Já nas corridas de montanha, o Estado irá receber as provas que fazem parte do Circuito Brasileiro Skyrunning, a Skyultra e a Skyrace. Nessa atividade, os percursos apresentam um elevado desnível positivo, secções técnicas e inclinações acentuadas superiores a 30%.
De acordo com o organizador do evento, Ryan Rangel, o Insanity Mountain Forno Grande é o único evento do gênero no Estado que conta com certificações nacionais e internacionais. "Isso coloca o ES na rota dos principais eventos esportivos do Brasil. Este será o segundo evento realizado na comunidade de Forno Grande, além de passar nos principais pontos da região. O evento atrai a atenção do Brasil e do mundo, nessa edição temos a confirmação de atletas da Seleção Brasileira de Skyrunning, mais de nove estados brasileiros e atletas de países como Estados Unidos, França, Portugal, Itália e Japão", explica Ryan.
Disputa de mountain bike também irá movimentar a competição
Disputa de mountain bike também irá movimentar a competição Crédito: Divulgação / Assessoria
A competição contará com a presença do presidente da Federação Brasileira de Skyrunning, Rafael Aquino, que esteve presente na etapa realizada no Mestre Álvaro em abril e retorna ao Estado para acompanhar a edição de Forno Grande. "A presença de Rafael vem para coroar nossos esforços em colocar o ES no mapa mundial dos esportes de montanha. Nosso objetivo é trazer uma etapa do Mundial para Forno Grande", finalizou Ryan.

CORRENDO AO LADO DO MELHOR AMIGO

Na modalidade canicross, o atleta é ligado ao seu cachorro por uma guia especial para a corrida. Os equipamentos são próprios para a modalidade e garantem a segurança do animal e do atleta. Segundo a organização do evento, esta é uma modalidade relativamente nova no Estado e será apresentada ao público no sábado (6).

INSANITY MOUNTAIN FORNO GRANDE

  • Local: Comunidade Forno Grande, Castelo
    Data: Sexta-feira (5) a domingo (7)
    Horário: A partir de 9h de sexta-feira
    Mais informações: Insanity Mountain

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