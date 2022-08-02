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Beach Tennis

Adolescentes de Cachoeiro de Itapemirim são destaque no tênis de areia

Enrico Cheibub Dalto e Daniel Stafanato Mucelini, ambos de 13 anos, já conquistaram diversas medalhas. Agora, a dupla se prepara para disputar competições nacionais
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

01 ago 2022 às 22:21

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 22:21

Adolescentes de Cachoeiro de Itapemirim são destaque no tênis de areia
Enrico Cheibub Dalto (à direita) e Daniel Stafanato Mucelini (à esquerda) são atletas do tênis de praia Crédito: Arquivo pessoal
Enrico Cheibub Dalto e Daniel Stafanato Mucelini, ambos de 13 anos, são dois atletas de Cachoeiro de Itapemirim, município do Sul do Estado, que estão ganhando destaque no tênis de praia, ou como também é conhecido em inglês, Beach Tennis.
Morar em uma cidade em que não há praia, não é motivo para eles não treinarem. A dupla comprova que, o esporte que ganha cada vez mais adeptos de todas as idades, pode ser praticado em qualquer região.
Segundo Enrico, para quem não tem praias por perto, a solução é treinar em quadras de areia, como as que tem na cidade. “Em algumas ocasiões, a gente vai para praia em Marataízes, Vitória, onde tiver lugar a gente vai treinar”, disse. “A gente viaja, às vezes vamos para Guarapari, Vila Velha”, completou Daniel.
Adolescentes de Cachoeiro de Itapemirim são destaque no tênis de areia
A dupla costuma treinar em quadras de areia na cidade de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Matheus Martins

MEDALHISTAS

O sucesso de Enrico e Daniel pode ser percebido com a quantidade de medalhas que já ganharam. Os dois jogam juntos desde janeiro deste ano e se conheceram durante um campeonato.
A união da dupla aconteceu por estímulo de um técnico, que viu um grande potencial nos jovens. Neste ano, eles já acumulam pontos suficientes para serem os campeões estaduais de Beach Tennis.
Segundo a apuração da TV Gazeta Sul, a modalidade se tornou uma sensação entre as pessoas de Norte a Sul do Estado, e também de todo o País, por conta da facilidade de jogar. No entanto, para praticar é necessário ter um bom preparo físico. “A gente começa com um trabalho de mobilidade das articulações, estabilidade, exercícios preventivos para lesões, agilidade, coordenação motora e resistência física”, pontuou a preparadora física Cíntia Semprini.
Adolescentes de Cachoeiro de Itapemirim são destaque no tênis de areia
Os atletas já ganharam diversas medalhas na modalidade Crédito: Matheus Martins

OBJETIVO

Para a Enrico e Daniel, o objetivo já está definido: vencer a Copa das Confederações, que acontece em outubro em Santa Catarina, no sul do País.
"A gente está na expectativa de ser convocado e vamos estar lá, vamos dar raça"
Daniel Stafanato Mucelini - Atleta
Já nas competições locais, a dupla já está classificada para o Estadual na categoria sub-14. E das seis etapas disputadas até agora, eles ficaram em primeiro lugar em quatro, o que também garantiu uma vaga na competição a nível nacional.
"A gente busca evolução. Desde que começamos, até agora, sempre evoluindo e buscar categorias cada vez melhores e melhorar cada vez mais"
Enrico Cheibub Dalto - Atleta
Com informações do jornalista Matheus Passos, da TV Gazeta Sul.

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