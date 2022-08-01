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Pintaram os campeões!

Linhares e Vila Velha são os campeões do 22° Estadual de Beach Soccer

Em partidas realizadas na Praia da Costa,  seleções do futebol de areia disputaram os jogos da grande final do torneio estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2022 às 11:38

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 11:38

Seleção Feminina de Linhares ergueu o troféu da disputa feminina
Seleção de Linhares ergueu o troféu da disputa feminina Crédito: Laila Pecorari/Fecabes
Linhares e Vila Velha, no feminino e masculino, respectivamente, venceram seus duelos e se sagraram campeões do 22º Campeonato Estadual de Beach Soccer.
No primeiro jogo, pelo naipe feminino, Linhares e Vitória fizeram partida disputada com apenas três gols e placar final de 2x1. A disputa contou com um show de Erika Carla, que foi eleita a melhor goleira da competição entre as mulheres. Aguentando a pressão após abrir o placar com Thays Batista, Linhares cedeu o empate ao final do terceiro período, com gol de Jasna.
No terceiro período, Andreia Pereira, numa bola que entrou por centímetros, colocou números finais na partida. Vitória até tentou manter o título, colocando bolas na traves e obrigando defesas difíceis de Erika, mas a seleção de Linhares que levou a melhor.
Na sequência, Vila Velha e Colatina fizeram a final do naipe masculino, em jogo que teve o placar de 4x1. Chegando a sua décima primeira final, a seleção canela-verde conseguiu abrir o placar logo no início da partida com Juninho Bebê. Ainda no primeiro período, Diogo Alves marcou contra para Vila Velha. No segundo período, o artilheiro do estadual, Juninho Bebê fez um golaço com assistência de Mão, eleito melhor goleiro da competição. No finalzinho do período, Gabiru, de bicicleta, diminuiu para Colatina.
Já no último período, Vila Velha tirou a esperança de Colatina, com Juninho Mascote que roubou a bola com velocidade e contando com ajuda do montinho artilheiro e dando os números finais. A seleção da Grande Vitória se sagrou campeã depois de três vices campeonatos seguidos, conquistando o Estadual de Seleções pela segunda vez.

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Nas premiações individuais, Jéssica Mendonça (Anchieta), Erika Carla (Linhares) e Silvana (Vitória) foram eleitas melhor jogadora, melhor goleira e artilheira, respectivamente, no naipe feminino. No masculino, Diogo Alves (Colatina), Mão (Vila Velha) e Juninho Bebê, foram melhor jogador, melhor goleiro e artilheiro, respectivamente. As premiações, com exceção dos artilheiros, contaram com votos dos treinadores das equipes participantes.

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