Vitória vence o Rio Branco no Kleber Andrade e conquista a Copa ES

Vitória é tetracampeão da Copa Espírito Santo Crédito: FES

O Vitória é campeão da Copa Espírito Santo 2022. Jogando no Kleber Andrade, o Alvianil derrotou o Rio Branco nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal e levou a taça para casa. Com o título, o Vitória agora é tetracampeão da competição.

Com a conquista, o Vitória garante calendário cheio no ano que vem, disputando campeonatos estaduais, Série D, Copa do Brasil. Já o Rio Branco fica com a vaga na Copa Verde e se prepara para o Campeonato Capixaba do ano que vem, com o objetivo de buscar vaga nos campeonatos nacionais do ano que vem.

O JOGO

O jogo mal começou e o Vitória já abriu o placar. João Paulo deu lindo lançamento para Matheus Costa fazer 1 a 0 logo aos 50 segundos de jogo. Com a desvantagem no placar, o Rio Branco se lançou ao ataque em busca do empate. Após boa troca de passes, Lucas Surcin recebeu na entrada da área e obrigou Camilatto fazer boa defesa aos 7 minutos. O Alvianil ainda teve uma chance clara de ampliar com Carlos Vitor, mas o meia desperdiçou cara a cara com o goleiro.

Aos 26 minutos, tivemos um momento histórico do futebol capixaba. Mauricio Luiz recebeu boa bola, chutou cruzado e Matheus Surcin completou de carrinho para o fundo das redes. No entanto, o VAR chamou o árbitro Artur Rabelo e informou posição de impedimento do jogador capa-preta. Depois do gol anulado, o Rio Branco parou de criar e começou a ceder contra-ataques para o Vitória, que não foram aproveitados.

O segundo tempo começou morno, com as duas equipes criando oportunidades apenas em bolas paradas. O Rio Branco ia pra cima e o Vitória buscava o contra ataque. O Alvianil desperdiçou muitas chances de ampliar o placar e deu gás ao adversário, que aos 43 minutos teve um pênalti marcado com o auxílio do VAR. Rafinha cobrou e empatou a partida. Ao fim do tempo normal, a jogo foi para os pênaltis e o Vitória derrotou o Rio Branco por 4 a 2.

FICHA TÉCNICA