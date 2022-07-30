Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tetracampeão

Vitória vence o Rio Branco no Kleber Andrade e conquista a Copa ES

Com o resultado, Avianil garante vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Rio Branco fica com a vaga na Copa Verde
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

30 jul 2022 às 19:10

Publicado em 30 de Julho de 2022 às 19:10

Vitória é tetracampeão da Copa Espírito Santo
Vitória é tetracampeão da Copa Espírito Santo Crédito: FES
O Vitória é campeão da Copa Espírito Santo 2022. Jogando no Kleber Andrade, o Alvianil derrotou o Rio Branco nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal e levou a taça para casa. Com o título, o Vitória agora é tetracampeão da competição.
Com a conquista, o Vitória garante calendário cheio no ano que vem, disputando campeonatos estaduais, Série D, Copa do Brasil. Já o Rio Branco fica com a vaga na Copa Verde e se prepara para o Campeonato Capixaba do ano que vem, com o objetivo de buscar vaga nos campeonatos nacionais do ano que vem.

Veja Também

Vitória supera trauma do Capixabão e consolida projeto com título da Copa ES

Vitória coleciona boas histórias com o título da Copa ES

O JOGO

O jogo mal começou e o Vitória já abriu o placar. João Paulo deu lindo lançamento para Matheus Costa fazer 1 a 0 logo aos 50 segundos de jogo. Com a desvantagem no placar, o Rio Branco se lançou ao ataque em busca do empate. Após boa troca de passes, Lucas Surcin recebeu na entrada da área e obrigou Camilatto fazer boa defesa aos 7 minutos. O Alvianil ainda teve uma chance clara de ampliar com Carlos Vitor, mas o meia desperdiçou cara a cara com o goleiro.
Aos 26 minutos, tivemos um momento histórico do futebol capixaba. Mauricio Luiz recebeu boa bola, chutou cruzado e Matheus Surcin completou de carrinho para o fundo das redes. No entanto, o VAR chamou o árbitro Artur Rabelo e informou posição de impedimento do jogador capa-preta. Depois do gol anulado, o Rio Branco parou de criar e começou a ceder contra-ataques para o Vitória, que não foram aproveitados.
O segundo tempo começou morno, com as duas equipes criando oportunidades apenas em bolas paradas. O Rio Branco ia pra cima e o Vitória buscava o contra ataque. O Alvianil desperdiçou muitas chances de ampliar o placar e deu gás ao adversário, que aos 43 minutos teve um pênalti marcado com o auxílio do VAR. Rafinha cobrou e empatou a partida. Ao fim do tempo normal, a jogo foi para os pênaltis e o Vitória derrotou o Rio Branco por 4 a 2.

FICHA TÉCNICA

  • Vitoria 1 (4)x (2) 1 Rio Branco
  • Local: Kleber Andrade
  • Horário: 16h15
  • Árbitro: Artur Rabelo
  • Gols : Rodriguinho aos 50 segundos do primeiro tempo (Vitória); Rafinha aos 46 minutos do segundo tempo (Rio Branco)

Veja Também

Goleiro do Rio Branco exalta força do elenco e mira temporada 2023

Técnico do Arsenal elogia Gabriel Jesus: 'Fenomenal na frente, se adaptou rápido'

Palmeiras vence Ceará e continua como único visitante invicto no Brasileirão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados