Vitória coleciona boas histórias com o título da Copa ES

Vitória x Rio Branco se enfrentaram na final da Copa Espírito Santo 2022 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Alguns torcedores e apaixonados pelo esporte acreditam que a graça do futebol são as histórias que ele proporciona. Pode não ser verdade, mas é inegável que elas são um elemento importante para dar um maior peso para as partidas. No último sábado (30), o Vitória foi campeão da Copa Espírito Santo 2022 em cima do seu maior rival, o Rio Branco, após empatar por 1 a 1 e vencer nos pênaltis.

Não importava quem iria ganhar, os dois teriam muitos motivos para comemorar o título, por conta das histórias e das trajetórias que os dois times construíram ao longo da temporada. O Capa-Preta, se vencesse, teria conquistado um campeonato muito improvável, considerando a forma com que chegara à disputa da Copa ES. O clube teve uma campanha decepcionante no campeonato capixaba e contava com grande pressão da torcida por melhores resultados.

Já o vencedor, o Vitória, teve um trauma recente muito doloroso para a torcida, quando perdeu uma final de Campeonato Capixaba para o Real Noroeste. O título em cima do Rio Branco, além de significar a volta do clube para a Copa do Brasil e garantir calendário cheio para o ano que vem, significou também a primeira taça da carreira de Rodrigo César como treinador.

“Estou muito feliz. Não jogamos da forma que gostaríamos, ao final da partida falei com os jogadores para acreditarem que nada aqui no Vitória é fácil. Graças a Deus saímos vencedores contra nosso maior rival aqui no Kleber Andrade, e pude entrar para a história do clube conquistando a Copa ES como jogador e treinador”, declarou o treinador.

Um dos personagens mais importantes da partida e também do campeonato foi Matheus Costa. O jovem atacante de 22 anos começou o campeonato jogando no Pinheiros. Logo na primeira rodada, contra o Vitória, Matheus entrou na partida no segundo tempo e arrumou um salseiro na defesa Alvianil, quase marcando o gol de empate. Com a boa atuação, ele chamou atenção do clube da Capital sendo contratado logo em seguida.

Ao chegar no Vitória, o elenco e comissão técnica se encantaram com ele logo de cara por conta de sua simpatia e humildade. O treinador da equipe, Rodrigo César, ficou empolgado com o futebol do jogador e logo deu oportunidades. Matheus agarrou as chances com unhas e dentes e assumiu a titularidade no ataque alvianil. Suas boas atuações foram coroadas com o gol da equipe na final da Copa Espírito Santo, e com a premiação de jogador revelação da competição.

Matheus foi contratado com a competição já em curso e se destacou rapidamente, assumindo a titularidade na reta final Crédito: Henrique Montovanelli/FES

“É muito gratificante (jogar no Vitória). Sempre falo que Deus ajuda quem trabalha, desde o começo da minha carreira venho trabalhando forte e agora tive essa oportunidade, e estou dando o meu melhor. Feliz por ter marcado o gol e ajudado a equipe a conquistar esse título”.

O resultado das penalidades também foi muito importante para Dodô, que bateu a cobrança decisiva. O lateral do Vitória causou o pênalti marcado para a equipe do Rio Branco no final do segundo tempo, que ocasionou o gol de empate. Um roteiro que poderia transformar o jogador alvianil em vilão, mas que o consagrou como um dos nomes importantes para a conquista do título.

Dodô foi do céu ao inferno na final da Copa Espírito Santo Crédito: Henrique Montovanelli/FES

PRÓXIMA TEMPORADA

O agora tetracampeão da Copa Espírito Santo, Vitória, terá calendário cheio ano que vem. O clube, que já tinha vaga garantida na Série D do ano que vem por ter sido finalista do Campeonato Capixaba, agora retorna também para a Copa do Brasil, competição milionária que já garante R$ 600 mil de premiação só para disputar a primeira fase.