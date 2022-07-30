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Edinho pede foco e concentração para o Vitória na decisão

Jogador é um dos maiores vencedores da competição e espera vencer a Copa Espírito Santo pela primeira vez com a camisa alvianil
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

30 jul 2022 às 09:00

Publicado em 30 de Julho de 2022 às 09:00

Edinho vem se destacando desde o retorno ao clube de Bento Ferreira
Edinho vem se destacando desde o retorno ao clube de Bento Ferreira Crédito: Breno Coelho
Mais uma vez o Vitória está na final da Copa Espírito Santo. O jogo deste sábado (30) marcará a quarta participação do clube em uma decisão da competição. Campeão em 2009, 2010 e 2018, o Alvianil de Bento Ferreira possui três títulos, sendo o segundo maior campeão da Copa, com o mesmo número de títulos do Estrela e atrás apenas do Real Noroeste, com 4 triunfos.
Quem também tem 3 títulos da competição e busca o 4° é o capitão da equipe do Vitória, Edinho. Campeão por Estrela, Vilavelhense e Jaguaré, o jogador é um dos maiores vencedores da competição. No entanto, Edinho ainda não tem essa conquista com a camisa alvianil, e terá a oportunidade de quebrar essa escrita na final deste ano, contra o Rio Branco.
Para o meia, o Vitória não precisa mudar o que vem fazendo durante a competição. “Muita concentração, muito foco, pé no chão, e nos 90 minutos praticar o melhor futebol que nós pudermos para sair com a vitória e com o título”, acrescentou.
Edinho já teve outra oportunidade de sair vencedor da Copa ES jogando pelo Vitória. Foi em 2019, quando o clube acabou derrotado pelo Real Noroeste na final. Para ele, apesar do time ter sido melhor durante toda a partida, um lance definiu tudo. “No final falhamos e eles fizeram um gol de pênalti, e em uma final, não se pode falhar. Temos que aproveitar todas as oportunidades se quisermos sair campeões”.

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O Alvianil chega à final da competição tendo o melhor ataque do campeonato, marcando 33 gols em 10 jogos, com uma média de 3.3 gols por jogo. Por outro lado, o Rio Branco também tem números interessantes, só que na parte defensiva: são apenas 2 gols sofridos durante a competição inteira, possuindo uma média de 0.2 gol sofrido por jogo. É o jogo do melhor ataque, contra a melhor defesa.
“Quem tem a ganhar com isso é o torcedor que vai acompanhar o jogo. Temos um plano para furar a forte defesa do Rio Branco, acredito que vai ser um grande jogo e estamos preparados para vencer nosso adversário que é muito qualificado”, analisou o capitão do Vitória.

FINAL ÚNICA…E COM CLÁSSICO DA CAPITAL

O clássico Vi-Rio é dono da rivalidade mais antiga do futebol capixaba. Os clubes centenários já se enfrentaram diversas vezes ao longo da história, tendo protagonizado duelos marcantes e inesquecíveis para a memória do torcedor. Representantes da capital, a rivalidade entre as equipes se acirrou nos últimos anos, quando o Rio Branco venceu o Campeonato Capixaba de 2010 em cima do Vitória, e em 2013, no ano do centenário do clube, o Vitória venceu e decretou o rebaixamento do Capa-Preta para a Série B.
A última vez que um campeonato no Espírito Santo foi decidido entre clubes da capital foi em 2015, quando Rio Branco e Desportiva se enfrentaram e lotaram o Kleber Andrade. Para Edinho, quem tem a ganhar é o torcedor, tanto o alvianil, quanto o capa-preta. Ele espera que seja um grande espetáculo da torcida e que o Vitória possa se sagrar campeão

O JOGO

Vitória e Rio Branco se enfrentam pela final da Copa Espírito Santo 2022. A partida acontece neste sábado (30), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, às 16h15. A decisão do título será em partida única e contará com o auxílio do VAR pela primeira vez na história do futebol capixaba. A venda de ingressos já começou e terão os seguintes valores: R$ 40 (Inteira) e R$20 (Meia). Para mais informações sobre pontos de venda clique aqui.

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