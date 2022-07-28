Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Foco na decisão

Sem tempo a perder, Rio Branco já vira a chave para a final da Copa ES

Equipe capa-preta mal teve tempo de comemorar a classificação e já se concentra visando a partida contra o Vitória no Sábado (30)
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

28 jul 2022 às 17:49

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 17:49

Eleomar Pereira ficou feliz com o resultado mas ressalta que o tempo de preparação é curto
Eleomar Pereira ficou feliz com o resultado mas ressalta que o tempo de preparação é curto Crédito: Vitor Recla/Rio Branco
A última quarta-feira (27) foi muito especial para o torcedor capa-preta. O Rio Branco venceu o Real Noroeste por 1 a 0 e se classificou para a final da Copa Espírito Santo 2022. Um feito muito importante, considerando que o clube não chega à decisão da competição desde 2016, ano em que foi campeão pela primeira vez.
O jogo foi no estádio Salvador Costa e, apesar do horário desfavorável, a torcida compareceu em peso e apoiou a equipe até o final. A partida ainda teve o bônus da presença de Marcelinho Carioca na arquibancada, que esteve acompanhando Matheus e Lucas Surcin, filhos do ex-jogador. Ao apito final, torcida e equipe entraram em êxtase com a vitória e consequentemente a classificação.
O treinador do Rio Branco, Eleomar Pereira, destacou o trabalho feito nos treinamentos. Para ele, a semelhança do gol do jogo contra o Real Noroeste com o gol da partida contra o Pinheiros significa que o grupo comprou as ideias dele e que qualquer um que entre no jogo sabe executar o que é pedido
"Isso é fruto do trabalho: repetição e cobrança. Nós ficamos muito felizes, a comissão técnica reconhece quando saem os gols de jogadas que trabalhamos. Isso significa que os jogadores assimilaram nossas ideias"
Eleomar Pereira - Técnico do Rio Branco
O comandante destacou ainda a importância do elenco do Rio Branco para a campanha do time na competição. “Eu trabalho com o coletivo. A regra diz que temos que começar com 11 no jogo, ainda tem os da suplência e os que nem relacionados são, porém todos são importantes no processo”.
A final da competição já é no próximo sábado (30). Por isso, a preparação para a partida será curta e muito determinante para o desempenho da equipe. Levando isso em consideração, a comissão técnica já iniciou o trabalho regenerativo dos jogadores logo após o final da partida, realizando crioterapia e planejando as sessões de treinamento até o dia do jogo.
“Sabemos que não é o tempo correto para a preparação. Nossa equipe técnica já iniciou a recuperação dos atletas, e juntamente com isso vem o descanso e alimentação deles, que terá de ser muito regrada para que eles estejam 100% na final. Deve haver comemoração sim, mas deve ser curta, pois a celebração maior deve ser no sábado”, afirmou o treinador
Eleomar aproveitou para agradecer a presença dos torcedores no estádio apoiando a equipe no confronto e disparou: “Invadimos o Salvador Costa”.

FINAL DA COPA ES

A final da Copa Espírito Santo acontece neste final de semana. A partida será no sábado (30), às 16:15h, no estádio Kleber Andrade. Rio Branco x Vitória se enfrentam em partida única, que contará com a presença do VAR pela primeira vez na história. Os ingressos já estão a venda e terão os seguintes valores: R$ 40 (Inteira) e R$ 20 (Meia).

LEIA MAIS SOBRE COPA ES

Rio Branco vence o Real Noroeste e vai pegar o Vitória na final da Copa ES

Marcelinho Carioca acompanha treino do Rio Branco antes de jogo decisivo

Real Noroeste e Rio Branco empatam no jogo de ida da semifinal da Copa ES

Real Noroeste empata com o Nova Venécia e vai às semifinais da Copa ES

Real Noroeste mira classificação na Copa ES e liderança do grupo na Série D

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados