Sem tempo a perder, Rio Branco já vira a chave para a final da Copa ES

Eleomar Pereira ficou feliz com o resultado mas ressalta que o tempo de preparação é curto Crédito: Vitor Recla/Rio Branco

A última quarta-feira (27) foi muito especial para o torcedor capa-preta. O Rio Branco venceu o Real Noroeste por 1 a 0 e se classificou para a final da Copa Espírito Santo 2022. Um feito muito importante, considerando que o clube não chega à decisão da competição desde 2016, ano em que foi campeão pela primeira vez.

O jogo foi no estádio Salvador Costa e, apesar do horário desfavorável, a torcida compareceu em peso e apoiou a equipe até o final. A partida ainda teve o bônus da presença de Marcelinho Carioca na arquibancada, que esteve acompanhando Matheus e Lucas Surcin, filhos do ex-jogador. Ao apito final, torcida e equipe entraram em êxtase com a vitória e consequentemente a classificação.

O treinador do Rio Branco, Eleomar Pereira, destacou o trabalho feito nos treinamentos. Para ele, a semelhança do gol do jogo contra o Real Noroeste com o gol da partida contra o Pinheiros significa que o grupo comprou as ideias dele e que qualquer um que entre no jogo sabe executar o que é pedido

"Isso é fruto do trabalho: repetição e cobrança. Nós ficamos muito felizes, a comissão técnica reconhece quando saem os gols de jogadas que trabalhamos. Isso significa que os jogadores assimilaram nossas ideias" Eleomar Pereira - Técnico do Rio Branco

O comandante destacou ainda a importância do elenco do Rio Branco para a campanha do time na competição. “Eu trabalho com o coletivo. A regra diz que temos que começar com 11 no jogo, ainda tem os da suplência e os que nem relacionados são, porém todos são importantes no processo”.

A final da competição já é no próximo sábado (30). Por isso, a preparação para a partida será curta e muito determinante para o desempenho da equipe. Levando isso em consideração, a comissão técnica já iniciou o trabalho regenerativo dos jogadores logo após o final da partida, realizando crioterapia e planejando as sessões de treinamento até o dia do jogo.

“Sabemos que não é o tempo correto para a preparação. Nossa equipe técnica já iniciou a recuperação dos atletas, e juntamente com isso vem o descanso e alimentação deles, que terá de ser muito regrada para que eles estejam 100% na final. Deve haver comemoração sim, mas deve ser curta, pois a celebração maior deve ser no sábado”, afirmou o treinador

Eleomar aproveitou para agradecer a presença dos torcedores no estádio apoiando a equipe no confronto e disparou: “Invadimos o Salvador Costa”.

FINAL DA COPA ES