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Jogo importante

Real Noroeste mira classificação na Copa ES e liderança do grupo na Série D

Equipe merengue venceu a Caldense fora de casa por 1 a 0 e garantiu vaga no mata-mata. No próximo fim de semana, a Águia enfrenta o Pouso Alegre e pode tomar a liderança da equipe mineira
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

12 jul 2022 às 17:58

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 17:58

Real Noroeste chegou a ficar fora da zona de classificação após sequencia ruim de resultados
Real Noroeste chegou a ficar fora da zona de classificação após sequencia ruim de resultados Crédito: Renan Muniz/Caldense
No último sábado (9), o Real Noroeste enfrentou a Caldense, lanterninha do Grupo 6, no estádio Ronaldão, em Minas Gerais. Com gol do atacante Marcudinho, o time merengue venceu a partida por 1 a 0 e assumiu a terceira colocação da chave na Série D. Por conta dos tropeços de Ferroviária e Inter de Limeira, a equipe capixaba garantiu classificação antecipada para o mata-mata da competição.
O treinador da equipe do Real, Duzinho, afirmou que gostou do desempenho na primeira etapa, e destacou a dificuldade que o time teve após a expulsão. “A equipe começou bem o jogo, conseguimos criar chances e tivemos um gol anulado, mas na volta do intervalo perdemos o Norton e a equipe teve que mudar o comportamento para assegurar a vitória. Graças a Deus conseguimos o feito e agradeço todo o elenco e diretoria pela classificação”, comentou o treinador.
Sobre a partida contra o Pouso Alegre,  que acontece no sábado (16), no estádio José Olimpio da Rocha, às 15h, valendo a primeira colocação do grupo 6, Duzinho destaca a dificuldade.  "É uma equipe (Pouso Alegre) complicada, então é necessário fazer uma partida equilibrada e consistente para sair com a vitória", disse o treinador de olho na liderança do Grupo 6.

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Duzinho está no Real Noroeste desde 2018 e é o atual bi-campeão capixaba
Duzinho está no Real Noroeste desde 2018 e é o atual bi-campeão capixaba Crédito: Breno Bonfá Fotografia

COPA ES

Em meio à disputa da Série D, o Real Noroeste tem um compromisso no meio da semana. O jogo em questão é a partida de volta das quartas de final da Copa ES, contra o Nova Venécia, na quarta-feira (13) às 15h, no estádio Zenor Pedrosa. No jogo de ida, a equipe merengue venceu o Leão do Norte por 1 a 0.
Sobre essa partida decisiva, Duzinho afirmou que a ideia é mesclar o time. “Alguns jogadores que atuaram contra a Caldense podem estar presentes no jogo do meio da semana. Será contra um adversário difícil e sabemos a importância desse jogo, temos que procurar produzir bons momentos na partida para, ou mantermos a vantagem de 1 a 0, ou conseguir um resultado melhor ainda”.

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