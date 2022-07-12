Real Noroeste mira classificação na Copa ES e liderança do grupo na Série D

Real Noroeste chegou a ficar fora da zona de classificação após sequencia ruim de resultados Crédito: Renan Muniz/Caldense

No último sábado (9), o Real Noroeste enfrentou a Caldense, lanterninha do Grupo 6, no estádio Ronaldão, em Minas Gerais. Com gol do atacante Marcudinho, o time merengue venceu a partida por 1 a 0 e assumiu a terceira colocação da chave na Série D. Por conta dos tropeços de Ferroviária e Inter de Limeira, a equipe capixaba garantiu classificação antecipada para o mata-mata da competição.

O treinador da equipe do Real, Duzinho, afirmou que gostou do desempenho na primeira etapa, e destacou a dificuldade que o time teve após a expulsão. “A equipe começou bem o jogo, conseguimos criar chances e tivemos um gol anulado, mas na volta do intervalo perdemos o Norton e a equipe teve que mudar o comportamento para assegurar a vitória. Graças a Deus conseguimos o feito e agradeço todo o elenco e diretoria pela classificação”, comentou o treinador.

Sobre a partida contra o Pouso Alegre, que acontece no sábado (16), no estádio José Olimpio da Rocha, às 15h, valendo a primeira colocação do grupo 6, Duzinho destaca a dificuldade. "É uma equipe (Pouso Alegre) complicada, então é necessário fazer uma partida equilibrada e consistente para sair com a vitória", disse o treinador de olho na liderança do Grupo 6.

Duzinho está no Real Noroeste desde 2018 e é o atual bi-campeão capixaba Crédito: Breno Bonfá Fotografia

COPA ES

Em meio à disputa da Série D, o Real Noroeste tem um compromisso no meio da semana. O jogo em questão é a partida de volta das quartas de final da Copa ES, contra o Nova Venécia, na quarta-feira (13) às 15h, no estádio Zenor Pedrosa. No jogo de ida, a equipe merengue venceu o Leão do Norte por 1 a 0.