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Real Noroeste vence a Caldense e fica perto de avançar na Série D

Time de Águia Branca venceu a equipe mineira por 1 a 0, com gol de Marcudinho, no Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, neste sábado (9)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2022 às 19:03

Publicado em 09 de Julho de 2022 às 19:03

Real Noroeste vence a Caldense e encaminha classificação na Série D
Real Noroeste vence a Caldense e encaminha classificação na Série D Crédito: Divulgação/Caldense
O Real Noroeste foi até o Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas (MG), para buscar uma vitória que pode garantir a classificação antecipada para a segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D de 2022. Na tarde deste sábado (9), o time capixaba saiu na frente da já eliminada Caldense, teve um jogador expulso no início do segundo tempo, mas segurou o importante placar de 1 a 0.
O único gol da partida saiu logo aos sete minutos do primeiro tempo. Após uma cobrança de lateral, Mateus Norton cruzou da direita, a bola quicou no gramado e encobriu Filipi Souza. Na segunda trave, o atacante Marcudinho fez o gol da vitória do Real.
A Série D do Brasileirão prossegue no próximo sábado, às 16h (de Brasília), com os jogos da 14ª e última rodada do Grupo 6. Por determinação do regulamento, todas as partidas da chave devem ocorrer simultaneamente. No José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, no Espírito Santo, o Real Noroeste recebe o Pouso Alegre. Já no Major Levy Sobrinho, em Limeira, São Paulo, a Caldense visita a Inter de Limeira.

O JOGO

Com a necessidade de vencer para ter a chance de assegurar a vaga antecipada, ao final da rodada, o Real Noroeste, mesmo jogando fora de casa, adotou uma postura ofensiva durante grande parte do primeiro tempo e dominou a partida. E, logo aos sete minutos, abriu o placar com Marcudinho.
Dez minutos depois, o atacante voltou a balançar as redes, mas o gol foi anulado pelo árbitro, que marcou impedimento. Marcudinho teve uma nova chance, aos 31, mas acertou a trave esquerda de Léo Aragão, no lance que a arbitragem viria a anotar um novo impedimento. A Caldense chegou apenas uma vez, em uma cabeçada de Gabriel Braga, que saiu à esquerda do goleiro Weide.
Na volta do intervalo, no primeiro lance, o volante Mateus Norton diviviu de sola com Franklin e acabou expulso. Com um jogador a mais, a Caldense teve mais posse de bola e o Real passou a jogar recuado. Mesmo com o domínio territorial, o time mineiro trocava passes, mas mal conseguia entrar na área dos capixabas.
Nos minutos finais, a Veterana também teve um jogador expulso. Juninho Monteiro segurou Warlei, que estava livre de frente para o gol. Com a igualdade numérica, o Real segurou com tranquilidade o resultado até o apito final.
Com informações do GE/ES

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