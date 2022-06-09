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Futebol Capixaba

Gustavo Vieira eleito para seu 3° mandato à frente da Federação de Futebol de ES

No pleito de chapa única, Gustavo garantiu o comando da FES até abril de2027

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 16:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2022 às 16:35
Gustavo Vieira vai para o seu terceiro mandato à frente da FES
Gustavo Vieira vai para o seu terceiro mandato à frente da FES Crédito: Henrique Montovanelli/FES
A Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) segue sob a gestão do administrador Gustavo Vieira por mais quatro anos. Na manhã desta quinta-feira (09), após o pleito realizado no Alice Vitória Hotel, no Centro de Vitória, a chapa única liderada por Gustavo foi reeleita para o terceiro mandato à frente da entidade, que se inicia em abril 2023 e se encerra em abril de 2027.
O pleito foi comandado por uma comissão eleitoral independente, presidida pelo procurador Fernando Barbalho Martins, que homologou a chapa formada por Gustavo Vieira (presidente), Júlio Roberto Guimarães Peixoto (vice) e Geovani Silva (vice). Dos 33 representantes de clubes, ligas e associação de atletas aptos a votar, 24 elegeram Gustavo ao cargo por unanimidade e aclamação.  

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  • Clubes presentes: Aster, Atlético Itapemirim, Castelense, Caxias, CTE, Desportiva Ferroviária, Estrela do Norte, GEL, Goiabeiras, Ibiraçu, Nova Venécia, Porto Vitória, Rio Branco VN, Rio Branco-ES, São Mateus, Sport-ES, Tupy e Vilavelhense. 

  • Ligas presentes: Liga Cariaciquense de Desportos, Liga de Desportos de Cachoeiro de Itapemirim, Liga de Futebol Amador da Serra, Liga de Desportos Amadora de Linhares, Liga Independente de Futebol Amador Clube dos Oito e Liga Vilavelhense de Desportos. 

  • Ausentes:  Capixaba, Castelo, Doze, Linhares, Pinheiros, Real Noroeste, Serra, Vitória-ES e Associação dos Atletas.
O presidente Gustavo Vieira assumiu a Federação de Futebol em 2015 e neste mês de junho completa sete anos e dois meses na gestão da entidade. Em seu discurso, o administrador reafirmou o seu compromisso com o crescimento do futebol capixaba. 
Além de presença dos clubes e ligas filiados, também prestigiaram o pleito Amilar Alves, integrante da Comissão de Ética da CBF, o tetracampeão mundial Branco, que hoje é o coordenador das seleções brasileiras de base e o vice-presidente da CBF, Marcus Vicente.

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