Aos 52 anos, Túlio Maravilha anuncia que vai jogar a Série B do Capixaba

Túlio Maravilha decidiu voltar aos gramados para jogar a Série B do Campeonato Capixaba Crédito: Reprodução/Instagram

Longe dos gramados desde 2019 quando anunciou o fim da carreira, o icônico Túlio Maravilha interrompeu a aposentadoria para a disputa do Campeonato Capixaba Série B 2022. Aos 52 anos, o ex-atacante do Botafogo vai defender as cores do Sport-ES, clube sediado na cidade da Serra, na Grande Vitória.

Três vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro Série A (1989, 1994 e 1995), Túlio Maravilha tem mais de 30 anos de carreira. O jogador soma passagens por clubes como Atlético-GO, Al Shabab-ARB, Brasiliense, Fluminense, Corinthians, Goiás, Cruzeiro, São Caetano, Santa Cruz, Jorge Wilstermann-BOL, Sion-SUI, entre outros.

A longa trajetória contribuiu para os 1001 gols anotados por Túlio, segundo contas do próprio jogador. O atacante agora se prepara para a sua terceira passagem no futebol capixaba, onde o jogador já defendeu as cores do Tupy, na Copa Espírito Santo 2003, e do Vilavelhense, na Copa Espírito Santo 2013.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais do Sport-ES, Túlio Maravilha falou pela primeira vez como jogador da equipe capixaba. "Vai ser uma honra poder defender o Sport Clube Capixaba na Série B do futebol do Espírito Santo. Tenho certeza que a gente vai ser bem-sucedido e vamos arrebenta", pontuou.

A reportagem do ge Espírito Santo entrou em contato com o clube que disse que as duas partes firmaram acordo em ações movidas por Rodrigo Gonçalves Denicolo, empresário do ramo de provedores de internet.

O patrocinador do Sport-ES, conheceu Túlio Maravilha em um evento de comemoração de 25 anos do bairro Morada de Laranjeiras, na Serra. Na ocasião, o ex-goleiro do Linhares, Pacato, organizou um desafio de pênaltis.

"Eu gosto do futebol profissional e do amador. Sou patrocinador do Sport. Assim que conversei com Túlio, tive o interesse de trazer ele para disputar a Série B. Foi assim que surgiu o interesse porque eu gosto do trabalho feito. É muito interessante. Aqui na Serra, eu fiquei sondando alguns clubes para ver qual iria escolher. O clube que escolhi foi o Sport, que foi o que me chamou mais atenção", declarou ao ge.