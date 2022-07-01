Nova Venécia tem bons resultados em campo e R$ 500 mil de receita no primeiro semestre de 2022

Nova Venécia é o líder de seu grupo na série D do Brasileiro Crédito: Twitter @novaveneciafc

Líder do Grupo 6 Campeonato Brasileiro Série D, o , o Nova Venécia fez um primeiro semestre de evolução no elenco, na comunicação e na estrutura do clube. De janeiro a junho, o Leão do Norte obteve resultados significativos no faturamento com receitas de bilheteria, sócio-torcedor, patrocínio e produtos.

Depois de temporada brilhante em 2021 – campeão da Série B do Campeonato Capixaba e da Copa Espírito Santo –, o time veneciano chegou ao ponto mais alto de sua história, que lhe permite dar novos passos. Pelo efeito dos torneios nacionais, a renda do Nova Venécia, no sentido prático, teve crescimento na arrecadação.

De qualquer maneira, houve aumento relevante em mídia por causa do ótimo desempenho esportivo e ações de marketing. Receitas diretamente ligadas à torcida, como bilheterias e sócios-torcedores, foram afetadas positivamente pelo sucesso contínuo e aumento do mercado.

O detalhamento da arrecadação do time verde e amarelo passa inteiramente pela linha comercial. Ou seja, a lealdade do torcedor, que envolve gosto, desejo e compromisso, mas não é clara. Elevar o nível do time com mais recursos despertou nos fãs o interesse de mostrar sua fidelidade indo ao estádio ou comprando produtos ou simplesmente apoiando o Nova Venécia simbolicamente, no boca a boca.

RECEITA OPERACIONAL DO NOVA VENÉCIA:

Ingressos: R$ 185.016,68

R$ 185.016,68 Sócio-Torcedor: R$ 36.575,96

R$ 36.575,96 Loja: R$ 159.207,66

R$ 159.207,66 Patrocínio: R$ 304.500,00

R$ 304.500,00 TOTAL: R$ 500.283,59

Nova Venécia x Vitória pela Copa ES Crédito: Reprodução / Instagram Nova Venécia

INGRESSOS E BILHETERIA

Clubes de futebol trabalham para conservar o amor à marca e a satisfação com a marca. O Nova Venécia tem representado isso no grau de apego emocional dos seus torcedores perante ao clube. A boa performance do Leão do Norte em campo ajudou nesta linha.

Já foram jogados nesta temporada 32 partidas. O Nova Venécia perdeu apenas quatro, chegando às semifinais do Campeonato Capixaba, a segunda fase da Copa do Brasil e é líder do Grupo 6 da Série D do Campeonato Brasileiro. Todos esses feitos contribuíram para R$ 185.016,68 de receita em bilheteria.

Lucian Barros faz parte da escola de dirigentes que prometem muito. O Diretor de Futebol do Nova Venécia explicou que o resultado permite ao clube se tornar mais forte dentro de campo.

"O clube equilibra suas receitas entre arrecadação com patrocínio, ingressos e premiações, mas sempre com responsabilidade. Com a entrada de verbas adicionais, ajustamos o orçamento para uma nova contratação, estrutura, etc. O clube precisa ser sustentável e é dessa maneira que trabalhamos", declarou.

SÓCIO-TORCEDOR

O Nova Venécia disponibiliza três modalidades de planos sócio-torcedor, que começa no valor de R$ 20 e vai até R$ 80. O programa "Leões do Norte" começou no dia 17 de junho de 2021 e, no primeiro semestre de 2022, arrecadou R$ 36.575,96.

Vale destacar que a participação da torcida começou no lançamento do sócio-torcedor. O nome foi escolhido após o Nova Venécia coletar sugestões e abrir votação nos stories do Instagram.

Para os associados, os benefícios variam de acordo com os planos Ouro, Prata e Bronze. O primeiro nível inclui acessos como descontos em produtos oficiais, carteirinha personalizada e Clube Parceiro de Vantagens. Outros planos também chegam a agregar camisa de sócio-torcedor, camisa oficial, acesso livre aos jogos e participação em sorteio e ações, entre outros bônus.

- Hoje temos o maior plano de sócio torcedor do estado e pretendemos crescer ainda mais. O plano já se paga e esperamos expandir ainda mais nos próximos meses. Já conseguimos contratar jogadores e melhorar nossa estrutura com o que arrecadamos. Para fortalecer ainda mais, é muito importante que o torcedor se associe, já que temos planos para todos os perfis.

Sócios são de grande importancia no apoio ao clube Crédito: Reprodução / Instagram

LOJA DO LEÃO

Na área comercial, o Nova Venécia tem depositado atenção em produtos como camisas, copos e bonés para a maximização das receitas. O time capixaba extrapola as quatro linhas em busca de um retorno simbólico positivo, além de monetário.

A conexão na memória dos torcedores com associações primárias (desempenho do produto) e secundárias (memórias moldadas na experiência) aumentaram a sensação de prazer dos fãs, ao mesmo tempo em que gerou R$159. 207,66 aos cofres do Leão do Norte.

- São diversos produtos licenciados e oficiais. Uniformes de jogo, treino e viagem, bonés, camisetas casuais, canecas, copos, chaveiros. Queremos ter uma gama de produtos para atingir a todos os públicos. Para que todos os torcedores possam ter um produto oficial do Nova Venécia em casa para poder torcer e apoiar nossa equipe também fora de campo.

Richarlison, O Nova Venécia recebeu em junho a visita do embaixador atacante do Tottenham e da Seleção Brasileira. A passagem dele pela cidade contribuiu para um impulso significativo nas vendas. Todos os itens autografados foram vendidos em apenas um dia.

PATROCINADORES

Outro aspecto da boa gestão também envolve trabalhar a relação do consumidor com o nome, o símbolo e o serviço prestado. Emoção e exposição, o futebol tem de sobra para garantir o público dos patrocinadores. A troca com o processo de comunicação e ações de patrocínio renderam ao Nova Venécia R$ 304.500,00 e fornecimento.

A maior fonte de renda do Leão do Norte trabalha diretamente com o desempenho esportivo, que está ligado ao investimento realizado na manutenção da equipe durante toda a temporada. Neste caso, entra a importância esportiva, midiática e financeira da Série D.

Reconhecido pela constante busca por qualificação, o Nova Venécia sabe do seu poder de marca, que rendeu ao clube e aos patrocinadores reconhecimento nacional.