Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Capixaba Richarlison é anunciado pelo Tottenham em contrato para cinco temporadas
Confirmado!

Capixaba Richarlison é anunciado pelo Tottenham em contrato para cinco temporadas

O atacante foi oficialmente anunciado pelo clube inglês na manhã desta sexta-feira (01)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 jul 2022 às 10:16

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 10:16

Contrato assinado vai até 2027
Contrato assinado entre o capixaba e o clube inglês vai até 2027 Crédito: Reprodução @spursofficial / Instagram
O atacante Richarlison foi anunciado nesta sexta-feira (01) como reforço do Tottenham para a temporada 2022/2023. Após quatro anos jogando pelo Everton, clube no qual conquistou a torcida marcando 53 gols em 152 jogos, o atacante de 25 anos assinou contrato com a nova equipe e firmou um vínculo válido até junho de 2027.
Antes de anunciá-lo, o clube londrino publicou em suas redes sociais uma foto de um pombo, apelido de Richarlison por causa de suas celebrações após gols, pousado sobre uma estátua de um galo, símbolo do Tottenham. O Everton também se manifestou sobre a transferência e se despediu do jogador. "Todos no Everton gostariam de agradecer a Richarlison por seu serviço e compromisso durante seu tempo no clube".
Os valores da negociação não foram revelados, mas, de acordo com jornalista Fabrizio Romano, principal especialista do mercado de transferências da Europa, o time londrino pagou cerca de 50 milhões de libras (R$ 318 milhões) pelo brasileiro. Além disso, o acordo envolveria US$ 10 milhões adicionais (R$ 63 milhões) em bônus futuros.
No Everton, a saída de Richarlison já era vista como inevitável. Ele chegou a estar na mira do Chelsea, mas preferiu se juntar ao elenco comandado por Antonio Conte, na companhia de outros brasileiros que já estão por lá: Emerson Royal e Lucas Moura. Com a mudança de time, o atacante vai disputar a Liga dos Campeões pela primeira vez na carreira, no mesmo ano em que deve disputar sua primeira Copa do Mundo.
O atacante se torna o terceiro atacante brasileiro a movimentar a janela de transferências do futebol inglês. Gabriel Jesus, do Manchester City para o Arsenal, e Raphinha, próximo de acertar com o Chelsea após deixar o Leeds, são os outros casos de movimentações entre os clubes da Inglaterra na última semana.

Veja Também

Gabriel Jesus deixa o City e parte para o Arsenal em busca de protagonismo

Kaká não vê problema em ter técnico estrangeiro no comando da Seleção

Richarlison foi revelado pelo América-MG e jogou pelo Fluminense, antes de se transferir para o Watford na temporada 2017/18. No Everton desde 2019, viveu momentos de boas campanhas e disputas contra o rebaixamento.
O jogador é natural de Nova Venécia, e fez parte de sua base no Real Noroeste, depois partindo para o América-MG até se profissionalizar. De acordo com as novas regras do mecanismo de solidariedade da Fifa, os clubes formadores de Richarlison podem receber cerca de 5% do valor da transferência do atleta para fomentar a formação de jogadores em suas categorias de base. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Esportes Futebol Futebol Capixaba Nova Venécia Richarlison
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Com curadoria de Ailton Krenak, exposição “Você Já Escutou a Terra?” tem experiência imersiva
Sucesso na COP 30, exposição chega ao ES com entrada gratuita
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados