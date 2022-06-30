Richarlison a caminho do Tottenham, afirma jornalista italiano

Capixaba, Richarlison irá disputar a Champions League pela primeira vez na carreira Crédito: Reprodução/Twitter @Everton_PT

Negócio fechado. O atacante capixaba Richarlison será jogador do Tottenham. É o que afirma o jornalista italiano especializado em mercado europeu, Fabrizio Romano. Ele informou que o jogador só precisa realizar exames médicos, que serão feitos no Brasil, para que a negociação se concretize. Ainda segundo ele, o valor da negociação é de 50 milhões de libras (aproximadamente R$ 315 milhões), podendo aumentar se metas forem batidas.

"O Tottenham assinou um contrato permanente com Richarlison, aqui vamos nós! Primeira parte da papelada agora assinada com o Everton, após total acordo em termos pessoais. A taxa será de £ 50 milhões garantidos mais complementos. Richarlison, a caminho de exames médicos no Brasil. Negócio feito", afirmou Fabrizio Romano, jornalista especializado no mercado europeu.

Tottenham have signed Richarlison on a permanent deal, here we go! First part of paperworks now signed with Everton, after full agreement on personal terms. ?⚪️?? #THFC



Fee will be £50m guaranteed plus add-ons. Richarlison, on his way for medical tests in Brasil. Done deal. pic.twitter.com/r5zFOJPK1f — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2022

Richarlison atraiu interesse de outra equipe de Londres, o Chelsea, mas acabou acertando com os Spurs. Esse será seu terceiro clube na Inglaterra; antes, o jogador defendeu as cores do Watford e de seu último clube, Everton. Ele se juntará a mais dois brasileiros que atuam no time de Antonio Conte: Lucas Moura e Emerson Royal.

No Brasil, o jogador natural de Nova Venécia fez parte de sua base no Real Noroeste, e outra parte no América-MG. Já nos profissionais, atuou no Fluminense, onde se destacou e atraiu a atenção de vários clubes europeus, se transferindo para o Watford. Lá ele teve uma passagem de muito sucesso que o fez chegar à cidade de Liverpool, para jogar no Everton, além de entrar no radar de Tite, técnico da Seleção Brasileira, estando em praticamente todas as convocações do treinador.