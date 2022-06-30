Richarlison a caminho do Tottenham, afirma jornalista italiano

Negócio fechado. O atacante capixaba Richarlison será jogador do Tottenham. É o que afirma o jornalista italiano especializado em mercado europeu, Fabrizio Romano. Ele informou que o jogador só precisa realizar exames médicos, que serão feitos no Brasil, para que a negociação se concretize. Ainda segundo ele, o valor da negociação é de 50 milhões de libras (aproximadamente R$ 315 milhões), podendo aumentar se metas forem batidas.
"O Tottenham assinou um contrato permanente com Richarlison, aqui vamos nós! Primeira parte da papelada agora assinada com o Everton, após total acordo em termos pessoais. A taxa será de £ 50 milhões garantidos mais complementos. Richarlison, a caminho de exames médicos no Brasil. Negócio feito", afirmou Fabrizio Romano, jornalista especializado no mercado europeu.
Richarlison atraiu interesse de outra equipe de Londres, o Chelsea, mas acabou acertando com os Spurs. Esse será seu terceiro clube na Inglaterra; antes, o jogador defendeu as cores do Watford e de seu último clube, Everton. Ele se juntará a mais dois brasileiros que atuam no time de Antonio Conte: Lucas Moura e Emerson Royal.
No Brasil, o jogador natural de Nova Venécia fez parte de sua base no Real Noroeste, e outra parte no América-MG. Já nos profissionais, atuou no Fluminense, onde se destacou e atraiu a atenção de vários clubes europeus, se transferindo para o Watford. Lá ele teve uma passagem de muito sucesso que o fez chegar à cidade de Liverpool, para jogar no Everton, além de entrar no radar de Tite, técnico da Seleção Brasileira, estando em praticamente todas as convocações do treinador.
Os números no seu último clube são interessantes: foram 152 jogos, 53 gols e 14 assistências com a camisa dos Toffees. Agora o atacante parte para um desafio maior na carreira: ele irá disputar a Liga dos Campeões, competição mais importante do calendário europeu, pela primeira vez.