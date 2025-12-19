Futebol Capixaba

Ídolo do Rio Branco, ex-zagueiro Adalberto Lopes morre aos 71 anos

Campeão como jogador e técnico, o Capitão foi um dos maiores zagueiros da história alvinegra

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 10:33

Ídolo do Rio Branco, ex-zagueiro Adalberto Lopes morre aos 71 anos Crédito: Rio Branco SAF

O Rio Branco-ES se despediu de um dos seus maiores ídolos em 112 anos de história. Nesta sexta-feira, o ex-jogador e técnico Adalberto Lopes, o "Capitão", faleceu aos 71 anos. A causa da morte não foi revelada e ainda não se tem informações sobre o velório ou sepultamento.

Campeão como jogador e técnico, Adalberto Lopes foi um dos maiores zagueiros da história alvinegra. Além dos títulos, ficou marcado por sua raça, eficiência e, principalmente, sua liderança.

Em 1972, aos 19 anos, Adalberto foi eleito o craque do Campeonato Capixaba em seu primeiro ano de Rio Branco. Já no ano seguinte, conquistou seu primeiro título estadual com a camisa alvinegra, feito que se repetiu em 75.

Após passagem pelo Fluminense, retornou ao Brancão em 1978, permanecendo até 1982, conquistando mais dois títulos até a aposentadoria, aos 29 anos. Formado em Educação Física, Adalberto foi preparador físico do Rio Branco em 1983, quando foi campeão capixaba ao lado do técnico Wanderley Luxemburgo.

Dois anos depois, o ex-zagueiro já era treinador. E foi com ele no comando que o Rio Branco conquistou o histórico título de 1985. Já em 86, seu último ano no clube, Adalberto Lopes fez parte da comissão técnica na histórica campanha do Brancão na Série A do Campeonato Brasileiro.

Por meio das redes sociais, o Rio Branco prestou uma homenagem a um dos seus maiores ídolos.

“É com profundo pesar que o Rio Branco lamenta o falecimento de Adalberto Lopes, ex-jogador, seis vezes campeão capixaba e ídolo do Brancão.”

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta