Jhonathan Marino se destaca em jogo-treino Desportiva

Centroavante marcou um gol e deu uma assistência contra o Vilavelhense

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 18:09

Jhonatan Marino Crédito: Laila Pecorari/A Desportiva Ferroviária

A Desportiva Ferroviária está em pré-temporada desde o início do mês. Com elenco anunciado e possibilidade de novas chegadas, a equipe treinada por Rodrigo César começou a ser testada contra futuros adversários no dia 12 de dezembro, quando participou de um jogo-treino contra o Vilavelhense, em Guarapari.

O confronto, vencido pela Locomotiva Grená por 3 a 1, serviu de holofote para a grande atuação de Jhonatan Marino, centroavante que reforça a Tiva para 2026, e foi indicado diretamente pelo técnico da equipe, que confessou, em outra oportunidade, que contar com o jogador já era um desejo antigo.

Durante o embate amistoso, o atacante marcou um gol e deu uma assistência, atuando como falso nove. Além de Jhonatan, Tiago Moura e Lekinho balançaram as redes do time canela-verde. Após a disputa, Marino enalteceu a condição física da Desportiva para a próxima temporada e ressaltou a importância da mesma para o estilo de jogo de Cesão.

"Muito feliz pela atuação e bom resultado. Por enquanto, nesse início de pré-temporada, o foco do trabalho tem sido reforçar a parte física mesmo... fortalecer o aeróbico. A ideia é ganhar casca. O treinador gosta de um jogo muito intenso, e é assim que pretendemos entrar com tudo na temporada", afirmou o atleta.

A pré-temporada da Desportiva tem sido realizada em Guarapari. O clube já apresentou boa parte do elenco que terá pela frente, além das competições estaduais, a Copa do Brasil, e busca quebrar o maior jejum de títulos de sua história. Em caso de mais um ano sem troféus, o clube completará sua primeira década sem conquistas desde a fundação.

