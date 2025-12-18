Campeonato Capixaba

Charles de Almeida é anunciado como novo técnico do Forte

Treinador de 60 anos tem no currículo os títulos das séries A e B do Estadual

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 16:34

Charles de Almeida foi técnico do Corumbaense. Crédito: Reprodução/Corumbaense

Estreante na primeira divisão do Campeonato Capixaba, o Forte foi a última equipe a definir o seu treinador. Na tarde desta quinta-feira, o clube de Castelo anunciou, por meio das suas redes sociais, o acerto com o técnico Charles de Almeida.

Com 15 anos de experiência no futebol, Charles trabalhou em grande parte da sua carreira em clubes do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. O treinador dirigiu Serra Macaense, Macaé, Estrela do Norte, Rio Branco-ES, Atlético Itapemirim, Serra, Vitória-ES e Campos.

O técnico também teve passagens por Maruinense, de Sergipe, e Corumbaense, do Mato Grosso do Sul, seu último clube no primeiro semestre de 2025.

Entre suas principais conquistas de Charles de Almeira estão o título da Série A do Campeonato Capixaba 2018, com o Serra, e o acesso com o título da Série B Capixaba, também em 2018, mas com o Rio Branco.

Natural de Campos dos Goytacazes, o treinador de 60 anos chega ao Forte sendo detentor de licenças Pro da CBF Academy/CONMEBOL e ATFA/Argentina/CONMEBOL.

Estreia do Forte no Campeonato Capixaba

Vice-campeão da Série B 2025, o Forte conquistou o acesso para jogar pela primeira vez o Campeonato Capixaba. A estreia do time de Castelo está prevista para o dia 14 de janeiro, às 15h, contra o Real Noroeste, no estádio José Olímpio da Rocha.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta