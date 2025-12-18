Futebol Capixaba

Vitória x Rio Branco: preços de ingressos para Supercopa

Partida que vale o primeiro título da temporada acontece no dia 7 de janeiro, no estádio Salvador Costa

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 17:47

Vitória-ES x Rio Branco-ES: preços e locais de venda de ingressos para jogo da Supercopa dos Campeões Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Vitória e Rio Branco se enfrentam pela Supercopa dos Campeões Capixaba 2026. O jogo que vale o primeiro título da temporada acontece no dia 7 de janeiro, às 20h, no estádio Salvador Costa, em Vitória. Os ingressos para a partida estão à venda de forma online on-line e em lojas físicas.

Quais os locais de venda de ingressos?

Os ingressos para o jogo, de mando do Vitória-ES, podem ser adquiridos, de forma antecipada, por meio do site www.ingressosa.com. Também é possível fazer a compra das entradas nas lojas Ademar Cunha (Campo Grande, Vila Velha e Serra), Casa Vitória e no Boteco da Águia, esses dois últimos localizados em Bento Ferreira, em anexo ao Salvador Costa.

Quais são os preços dos ingressos?

Os ingressos para o jogo da Supercopa dos Campeões Capixabas estão sendo comercializados aos valores de: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Na compra on-line é cobrada uma taxa de operação de R$ 9 (adicional ao valor da entrada inteira) e R$ 4,50 (sobre o preço da meia-entrada).

Quem tem direito à meia-entrada?

Têm direito à meia-entrada: Torcedores com camisas do Vitória o Rio Branco; Estudantes; Idosos com idade igual ou superior a 60 anos; Doadores de sangue e servidores públicos; Jornalistas e radialistas. Crianças de até 12 anos de idade não pagam, assim como os sócios-torcedores do plano Águia Azul, do Vitória.

Vi-Rio decidem a Supercopa

A temporada 2026 do futebol capixaba se inicia com a Supercopa dos Campeões Capixaba. O jogo, que vale título, reúne o Vitória-ES, atual campeão da Copa Espírito Santo, e o Rio Branco-ES, atual bicampeão do Campeonato Capixaba.

