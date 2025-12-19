Futebol Capixaba

Goleiro Bruno, ex-Flamengo, vai jogar o Campeonato Capixaba

Arqueiro vai dividir a faixa de capitão com o atacante Jobson

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 12:27

Goleiro Bruno chega no ES para competição amadora Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O goleiro Bruno Fernandes, ex-Flamengo, é o novo reforço do Capixaba para a disputa do Campeonato Capixaba 2026. Na tarde desta sexta-feira, o presidente do clube, Daniel Costa, confirmou o acerto o arqueiro de 40 anos. Bruno está em liberdade condicional desde janeiro de 2023, pelo envolvimento no assassinato de Eliza Samúdio.

Desde 2023, Bruno não disputa um jogo profissional. A última vez que o ex-Flamengo jogou uma partida oficial foi 25 de junho daquele ano, quando defendeu a meta do Atlético Carioca, na Série C do Campeonato Carioca (quinta divisão do Rio de Janeiro).

Desde então, Bruno disputa torneios de futebol amador e, recentemente, vestiu a camisa do Rive Atlético Club. Com o time, goleiro foi campeão do Campeonato Municipal de Alegre, município localizado no Sul do Espírito Santo.

O presidente Daniel Costa afirmou que Bruno chega para dividir o protagonismo do Capixaba com o atacante Jobson.

- O goleiro Bruno foi efetivado no Capixaba. Pela sua liderança, é claro que ele vai dividir a braçadeira de capitão com o nosso atacante Jobson - declarou o gestor, em entrevista ao ge.globo.

Condenado pelo assassinato de Eliza Samúdio

Em 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e um mês por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Eliza Samúdio - crime ocorrido em junho de 2010, quando o goleiro estava no auge da carreira, defendendo as cores do Flamengo. O goleiro foi para o regime semi-aberto em 2018 e está em liberdade condicional desde janeiro de 2023.

