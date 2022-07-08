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Real Noroeste e Nova Venécia podem avançar na Série D já nesse fim de semana

Caso vençam seus jogos e Inter de Limeira e Ferroviária tropecem, times capixabas já carimbam a vaga na segunda fase
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

08 jul 2022 às 20:28

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 20:28

Real Noroeste e Nova Venécia podem garantir classificação para a próxima fase neste fim de semana
Real Noroeste e Nova Venécia podem garantir classificação para a próxima fase neste fim de semana Crédito: Thiago Felix/Nova Venécia
Neste final de semana, acontece a 13° rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Nessa rodada existe a possibilidade dos dois representantes capixabas na competição se classificarem para a próxima fase. Para que isso ocorra, Real Noroeste e Nova Venécia precisam vencer seus jogos, e contar com tropeços de Inter de Limeira e Ferroviária.
A equipe de Águia Branca enfrenta a lanterna do grupo, a Caldense, no sábado (9) às 16h, em Minas Gerais. Já o Leão do Norte recebe a URT, no estádio Zenor Pedrosa, no domingo (10) às 11h.
O Real Noroeste, atual campeão capixaba, começou muito bem o campeonato, chegando a assumir a liderança do grupo por algumas rodadas. Porém, engatou uma sequência ruim de empates e derrotas que acabou tirando o time da primeira colocação. Um dos destaques do elenco, o atacante Toni Galego acredita que a vitória no último jogo, contra a Ferroviária foi muito importante para retomar a confiança do grupo rumo a classificação.

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“Passamos um momento difícil na competição, onde éramos líderes e depois perdemos a liderança, também saímos do G-4, mas a vitória contra a forte equipe da Ferroviária sem dúvida vai nos dar muita confiança para corrermos atrás da classificação. Temos dois jogos, duas finais e essa vitória nos deu mais certeza que temos totais condições de buscar a classificação para o mata-mata”, afirmou o atacante.
O jogador merengue também afirmou que prefere enfrentar uma equipe que está buscando a classificação do que uma equipe já eliminada.
"Será um jogo complicado porque a Caldense não tem responsabilidade de vencer, então são esses jogos que nos exigem uma maior atenção. Tenho certeza que irão dar tudo de si para conseguir uma vitória no domínio deles"
Toni Galego - Atacante do Real Noroeste

NOVA VENÉCIA

Pelo lado do Nova Venécia, o torcedor do time teve uma boa notícia nas últimas semanas: o retorno do meia Dodô, que estava emprestado à Ponte Preta. O jogador afirmou que a sua experiência no clube paulista pode ajudar a equipe a conseguir bons resultados. “Levo como experiência na Ponte Preta que nós não podemos desistir nunca, temos que brigar até o último minuto por todas as bolas, manter sempre o foco para conseguir sair com a vitória e com a classificação”, contou.
No primeiro turno, o placar foi favorável aos capixabas, que venceram a URT por 3 a 0. Dodô não estava na equipe, mas acompanhou de longe e espera que o time faça um bom jogo, sempre mantendo o foco. “É o que precisamos (fazer um bom jogo), nosso time está focado e unido, e sabemos que não podemos deixar o foco cair durante o jogo. Creio que quando as oportunidades surgirem, vamos aproveitar da melhor maneira possível”.

PRÓXIMOS JOGOS

Atuais 3° e 4° colocados no grupo 6 da competição, Nova Venécia e Real Noroeste ainda possuem mais um compromisso antes de encerrar a fase de grupos. Além do confronto contra a URT, o Leão enfrenta o Bahia de Feira fora de casa, na última rodada. Já o Real Noroeste, após enfrentar a Caldense, irá receber o Pouso Alegre, também pela última rodada. 

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