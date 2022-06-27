Pela primeira vez na história, ES terá um jogo local com auxílio do VAR

O vice-presidente da Comissão de Arbitragem da FES, Marcos André Gomes, explica que o VAR não será utilizado para qualquer lance e que irá servir apenas como auxílio, sendo a palavra final do árbitro de campo. “A tecnologia de vídeo só será usada para corrigir erros claros e incidentes não vistos nas situações pré-definidas e que podem mudar o rumo do jogo, como gol, pênalti, cartão vermelho direto e erro de identificação, que é quando o árbitro adverte ou expulsa o jogador errado. Porém, a decisão final será sempre do árbitro de campo”.