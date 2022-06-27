Desde 2017 em uso no Brasil, o VAR (Arbitro de Vídeo) tem sido uma ferramenta de muita discussão desde então. Enquanto nos lugares onde a ferramenta é usada alguns torcedores pedem para que não seja, nos lugares que não possuem o recurso o pedido é que seja implementado, como no Espírito Santo. Por isso, a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) decidiu que irá acontecer uma partida de futebol no estado com uso do var pela primeira vez.
O jogo em questão será a final da Copa Espírito Santo 2022, disputada em jogo único no Kleber Andrade, em Cariacica, no dia 30 de Junho. O jogo que vale vaga para a Copa do Brasil do ano que vem, terá o auxílio da ferramenta, que será operada pela mesma empresa que opera para os jogos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os árbitros de vídeo a serem escalados serão oriundos do quadro da CBF, devidamente habilitados pela FIFA.
O vice-presidente da Comissão de Arbitragem da FES, Marcos André Gomes, explica que o VAR não será utilizado para qualquer lance e que irá servir apenas como auxílio, sendo a palavra final do árbitro de campo. “A tecnologia de vídeo só será usada para corrigir erros claros e incidentes não vistos nas situações pré-definidas e que podem mudar o rumo do jogo, como gol, pênalti, cartão vermelho direto e erro de identificação, que é quando o árbitro adverte ou expulsa o jogador errado. Porém, a decisão final será sempre do árbitro de campo”.
“É um marco para o futebol do Espírito Santo. Anseio de todos os amantes do esporte, o VAR, enfim, chega aos gramados capixabas. O Futebol moderno está se desenvolvendo a passos largos, um processo no qual a tecnologia exercerá um papel preponderante”, conclui Marcos André.
Pela primeira vez na história, ES terá um jogo local com auxílio do VAR