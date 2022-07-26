Marcelinho Carioca acompanha treino do Rio Branco antes de jogo decisivo

Marcelinho Carioca esteve presente no CT onde treina o Rio Branco para passar dicas e dar apoio aos jogadores Crédito: Vitor Recla/Rio Branco

Ídolo do Corinthians e um dos melhores batedores de falta do futebol brasileiro, Marcelinho Carioca, o Pé de Anjo, acompanhou a última atividade do elenco capa-preta antes do jogo decisivo contra o Real Noroeste, valendo vaga na final da Copa Espírito Santo. O jogo, que acontecerá no estádio Salvador Costa nesta quarta-feira (27), contará com a presença ilustre do ex-jogador.

O presidente do Rio Branco, Paulo Pachêco, deu de presente ao craque uma camisa personalizada do clube. Durante sua presença no CT Capa-preta, Marcelinho conversou com os profissionais da comissão técnica e jogadores, além de acompanhar o treino de bolas paradas para dar algumas orientações.

Presidente Paulo Pacheco entregando a camisa personalizada para Marcelinho Crédito: Vitor Recla/Rio Branco

"Observei e vi de perto uma equipe concentrada, determinada, que sabe o que quer, um treinador inteligente e uma diretoria que está trabalhando com muito profissionalismo para reestruturar o clube. O caminho para o futuro é esse, e a curto prazo, também tem tudo para avançar para a final do campeonato. Pude passar minha experiência para o grupo. Visto a camisa capa-preta para ajudar".