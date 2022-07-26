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Presença ilustre

Marcelinho Carioca acompanha treino do Rio Branco antes de jogo decisivo

Ex-jogador é pai de dois atletas do elenco capa-preta e esteve presente na última sessão de treinos antes da semifinal da Copa Espírito Santo que acontece nesta quarta-feira (26)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2022 às 13:39

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 13:39

Marcelinho Carioca esteve presente no CT onde treina o Rio Branco para passar dicas e dar apoio aos jogadores
Marcelinho Carioca esteve presente no CT onde treina o Rio Branco para passar dicas e dar apoio aos jogadores Crédito: Vitor Recla/Rio Branco
Ídolo do Corinthians e um dos melhores batedores de falta do futebol brasileiro, Marcelinho Carioca, o Pé de Anjo, acompanhou a última atividade do elenco capa-preta antes do jogo decisivo contra o Real Noroeste, valendo vaga na final da Copa Espírito Santo. O jogo, que acontecerá no estádio Salvador Costa nesta quarta-feira (27), contará com a presença ilustre do ex-jogador.
O presidente do Rio Branco, Paulo Pachêco, deu de presente ao craque uma camisa personalizada do clube. Durante sua presença no CT Capa-preta, Marcelinho conversou com os profissionais da comissão técnica e jogadores, além de acompanhar o treino de bolas paradas para dar algumas orientações.
Presidente Paulo Pacheco entregando a camisa personalizada para Marcelinho
Presidente Paulo Pacheco entregando a camisa personalizada para Marcelinho Crédito: Vitor Recla/Rio Branco
"Observei e vi de perto uma equipe concentrada, determinada, que sabe o que quer, um treinador inteligente e uma diretoria que está trabalhando com muito profissionalismo para reestruturar o clube. O caminho para o futuro é esse, e a curto prazo, também tem tudo para avançar para a final do campeonato. Pude passar minha experiência para o grupo. Visto a camisa capa-preta para ajudar".
Vale lembrar que Marcelinho é pai dos atletas Lucas Surcin e Matheus Surcin, que vêm se destacando na campanha do Rio Branco na Copa ES.

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