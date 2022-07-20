Real Noroeste e Rio Branco empatam no jogo de ida da semifinal da Copa ES

Real Noroeste e Rio Branco fizeram um jogo duro, mas empataram sem gols na partida de ida da semifinal da Copa Espírito Santo, que aconteceu na tarde desta quarta-feira (20), no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. Apesar de uma atuação melhor na partida, os donos da casa esbarraram na ineficiência do seu ataque na boa atuação do goleiro capa-preta Diogo.
O Real Noroeste agora alterna o foco para a Série D. A equipe vai enfrentar o Anápolis no sábado (23), no estádio José Olímpio da Rocha, às 15h. O Rio Branco, que não disputa outra competição, espera pelo jogo da volta da Copa ES, que será na próxima quarta-feira (27), às 19h. O palco da partida ainda é dúvida, devido à incerteza da disponibilidade do Kleber Andrade.
O JOGO
A primeira etapa do jogo teve um dono. O Real Noroeste começou mais ligado e buscando mais o gol. As melhores chances foram do time da casa, com Kiko aos 13 minutos, que acertou um belo voleio que levou perigo, e com Djavan, que finalizou bem dentro da área, obrigando boa defesa do goleiro Diogo. O Rio Branco até tentou criar algum perigo, principalmente nas bolas paradas, mas não teve tanta efetividade.
A tônica do jogo não mudou no segundo tempo. O Rio Branco, retraído, tentava sem êxito atacar o adversário. Já o Real Noroeste manteve a pressão inicial e criava oportunidades. A entrada de Warlei confundiu a marcação capa-preta, principalmente por conta das trocas de posição com Kiko. Aos 12 minutos, Matheus Sabiá perdeu chance incrível de abrir o placar após boa troca de passes do Real.
A equipe da casa seguiu assustando o adversário. Aos 21 minutos, Matheus Norton acertou a trave em boa cobrança de falta. O Rio Branco permanecia com dificuldades em reter a bola, e quando saía em velocidade, não conseguia dar prosseguimento nas jogadas. Os visitantes, que estavam satisfeitos com o resultado, conseguiram se defender melhor ao final da partida e levaram o empate para casa.
FICHA TÉCNICA
- Real Noroeste 0 x 0 Rio Branco
- Local: José Olímpio da Rocha
- Horário: 15h
- Real Noroeste: Douglas Baldini; Gabriel Santos (Jhonatan), Vinicius Leandro, Igor Ribeiro, Djavan; Matheus Norton, Ícaro, Marquinho (Igor Santos); Matheus Sabiá (Toni Galego), Kayque (Warlei), Kiko (Léo Carioca). Técnico: Duzinho Reis
- Rio Branco: Diogo; Matheus Surcin (Christian Corona), Correia, Igor Caldeira, Maurício Luiz; Ramon, Lucas Surcin, Rafinha; Caio Martins (Caio Gomes), Jonathan Guerreiro, Henrique. Técnico: Eleomar Pereira