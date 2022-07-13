Real Noroeste empata com o Nova Venécia e vai às semifinais da Copa ES

O Real Noroeste está nas semifinais da Copa ES 2022. A equipe merengue empatou com o Nova Venécia por 2 a 2 na tarde desta quarta-feira (13), no estádio Zenor Pedrosa Rocha. Os gols da partida foram marcados por Warlei e Toni Galego pelo lado merengue; pelo lado do Nova Venécia, Odilávio balançou as redes e o time também foi beneficiado por um gol contra. A classificação da eqiope de Águia Branca se deu pelo placar agregado de 3 a 2, somado com a vitória de 1 a 0 no jogo de ida que aconteceu no Rochão.
Agora o Real Noroeste enfrenta o Rio Branco, pela semifinal da competição. O primeiro jogo acontece dia 20 de Julho, no estádio José Olímpio da Rocha, às 15h. No final de semana os capixabas, que já estão classificados à segunda fase da Série D, entram em campo pela última rodada do Grupo 6. O Real Noroeste recebe o Pouso Alegre em casa, enquanto o Nova Venécia viaja para encara o Bahia de Feira. Todos os jogos da rodada acontecem simultaneamente, no sábado (16) às 15h.
O JOGO
Na primeira etapa, a equipe da casa teve mais posse de bola que o adversário, porém esbarrou na boa marcação do Real Noroeste. Os visitantes tentavam chegar ao gol pelo lado esquerdo com Djavam e nos erros de passe do Leão. Mas a chance mais perigosa foi do Nova Venécia, com Gabriel Beck, que aos 30 minutos cabeceou com perigo em direção ao gol de Douglas Baldini, após escanteio cobrado por Liniker.
Para o segundo tempo, o técnico Duzinho promoveu três substituições para tentar mudar o time, e as modificações surtiram efeito. O Nova Venécia até saiu na frente - após bate e rebate a bola sobrou com Odilávio, aos 25 minutos, para abrir o placar. Logo em seguida, Warlei, que entrou no intervalo, recebeu na área, girou e bateu bonito para empatar o jogo. Aos 33, Igor Santos cobrou falta direto para a área e Toni Galego, que foi uma das substituições promovidas por Duzinho, desviou de primeira para virar o jogo.
Perdendo pelo placar de 2 a 1, o Nova Venécia precisava marcar 4 gols para avançar direto para as semifinais da Copa ES. Por isso, o técnico da equipe, Cassio Barros, mandou o time para cima do Real, tentando reverter o resultado. O Nova Venécia conseguiu o empate aos 42 minutos, com um gol contra após cruzamento na área merengue, mas não foi suficiente.
FICHA TÉCNICA
- Nova Venécia 2 x 2 Real Noroeste
- Local: Zenor Pedrosa Rocha
- Horário: 15h
- Gols: 2° Tempo - Odilávio (NVE) aos 25 minutos; Warlei (RNO) aos 27 minutos; Toni Galego (RNO) aos 32 minutos; e gol contra (NVE) aos 42 minutos.
- Arbitro: Dyórgines Padovani
- Assistentes: Fabiano da Silva e Wanderson Zanotti
- Nova Venécia: Paulo Henrique; Jairo (Ihallan), Max Miller, Tavares (Rhamon Mexicano), Maicon; Matheus Lira, Liniker (Junior Ramos), Arthur, Andrei (Odilávio); Wesley (Caio Monteiro), Gabriel Beck. Técnico: Cássio Barros
- Real Noroeste: Douglas Baldini; Jhonatan, Vinicius Leandro (Gabriel Santos), Igor Ribeiro, Djavam; Matheus Norton, Igor Santos, Patrick (Bruno Menezes); Kiko (Marquinho), Sabiá (Warlei), Matheus Silva (Toni Galego). Técnico: Duzinho Reis