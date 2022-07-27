Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol Capixaba

Rio Branco vence o Real Noroeste e vai pegar o Vitória na final da Copa ES

Decisão acontece em jogo único, que será realizado no próximo sábado (30), no Kleber Andrade
Breno Coelho

27 jul 2022 às 17:17

Jonathan Guerreiro marcou o gol da vitória do Brancão Crédito: Jordan Nunes/ Capixaba Esporte
O Rio Branco está na final da Copa Espírito Santo 2022. A equipe de capa-preta venceu o Real Noroeste por 1 a 0 com gol de Jonathan Guerreiro, na tarde desta quarta-feira (27) . O jogo ocorreu no estádio Salvador Costa, e contou com a presença de Marcelinho Carioca, que estava acompanhando seus dois filhos, jogadores do Rio Branco. No placar agregado, 1 a 0 para o Capa-Preta, já que a primeira partida terminou em 0 a 0, em Águia Branca. 
Agora o Real Noroeste volta o foco para a Série D. A equipe merengue disputa o jogo da volta no sábado (30) contra o Anápolis, em Goiás, para defender a vantagem de 5 a 2 que construiu no primeiro jogo. Já o Rio Branco se prepara para enfrentar o Vitória na final da Copa Espírito Santo 2022. A partida acontece sábado (30), no estádio Kléber Andrade, às 15h. A final será decidida em partida única e contará com a presença do VAR pela primeira vez na história do futebol capixaba. 

O JOGO

A primeira etapa começou estudada, truncada, com os dois times muito atentos na marcação e com pouca inventividade. As oportunidades de gol foram escassas, tendo uma para cada lado, com Rafinha levando perigo pelo lado capa-preta em cobrança de falta, e Toni Galego pelo lado merengue, obrigando Diogo a trabalhar em bonita finalização dentro da área. 
A segunda etapa começou e o técnico do Real Noroeste promoveu as entradas de Marcudinho e Warlei. As mexidas deram um novo gás para a equipe que começou a dominar as ações do jogo. Com o tempo, o Rio Branco conseguiu conter o ímpeto do adversário e o jogo seguiu sem grandes chances de gol
Ao final da partida, o Capa-Preta teve um gol anulado. Erick Rocha recebeu cruzamento de Lucas Surcin e balançou as redes, mas a posição era ilegal. Logo em seguida, aos 43 minutos, Christian Corona recebeu a bola pelo lado direito, cruzou na cabeça de Jonathan Guerreiro que testou para o fundo da rede. Com o gol, o Real se lançou ao ataque para o abafa, mas sem sucesso. 

FICHA TÉCNICA

  • RIO BRANCO 1 x 0 REAL NOROESTE 
    Estádio: Salvador Costa (Vitória)
    Árbitro: Dyorgines Padovani
    Gol: Jonathan Guerreiro, aos 43 minutos do 2º tempo.

    Rio Branco: Diogo; Matheus Surcin (Christian Corona), Correia, Igor Caldeira, Maurício Luiz; Renan, Lucas Surcin, Rafinha; Caio Martins (Erick Silva), Jhonatan Guerreiro, Henrique. Técnico: Eleomar Pereira 
    Real Noroeste: Douglas Baldini; Gabriel Santos (Jhonatan), Vinícius Leandro, Igor Ribeiro, Djavan; Matheus Norton, Ícaro, Kiko (Igor Santos); Alex Junior (Warlei), Toni Galego (Léo Carioca), Matheus Sabiá (Marcudinho). Técnico: Duzinho Reis 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados