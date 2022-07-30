Vitória supera trauma do Capixabão e consolida projeto com título da Copa ES

Vitória e Rio Branco protagonizaram final eletrizante com espetáculo nas arquibancadas Crédito: Henrique Montovanelli/FES

O Vitória é o campeão da Copa Espírito Santo 2022. O Alvianil superou o seu maior rival, Rio Branco, e conquistou sua quarta taça da competição. Um feito histórico, já que a última final entre os dois clubes foi em 2010, quando o Capa-Preta se sagrou campeão capixaba. Para além da rivalidade, a final tinha um fator de afirmação para o Vitória, que recentemente deixou escapar a decisão do Campeonato Capixaba contra o Real Noroeste.

O clube iniciou a competição como uma das equipes favoritas ao título. Um trabalho que teve continuidade com o treinador Rodrigo César, que assumiu a equipe ao longo do último campeonato e desde então realiza um belo trabalho no comando técnico. Um treinador jovem, que iniciou recentemente sua trajetória na função, após ter se aposentado dos gramados.

A final contra o Real Noroeste poderia ser um trauma para ele, que deixara escapar a oportunidade de ouro de ser campeão pela primeira vez. No entanto, isso serviu de motivação e experiência para o treinador, que montou um elenco ainda mais encorpado e cada vez mais alinhado com suas ideias de jogo.

"A ficha ainda não caiu, só vai cair amanhã quando eu acordar. A felicidade é enorme, queria agradecer os jogadores, falei para eles no fim do tempo normal que ainda não acabou, que as coisas no Vitória não são fáceis, mas que se tivermos fé e comprometimento, Deus abençoa", declarou o treinador ao final da partida.

Outro personagem importante dessa conquista foi Edinho, ídolo do Vitória. Ele já havia conquistado a Copa Espírito Santo três vezes na carreira, porém nenhuma delas com a camisa Alvianil. “Ser campeão invicto depois de retornar ao Vitória da forma que foi, é uma sensação indescritível. Só tenho que agradecer a Deus, jogadores, torcedores, diretoria e a imprensa, que vem realizando um belo trabalho de cobertura na competição”, afirmou o jogador.