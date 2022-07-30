Relembre as campanhas que levaram Vitória e Rio Branco à final da Copa ES

Vitória e Rio Branco voltam a decidir um campeonato desde 2010, quando se enfrentaram na final do Campeonato Capixaba Crédito: Vitor Recla/Rio Branco e Marcela Delatorre/Vitória

Acabou a espera. A final da Copa Espírito Santo acontece neste sábado (30), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, às 16h15. Vitória e Rio Branco se enfrentam em partida única que vale o título da competição. Além do clássico e da disputa pela taça, a partida contará com mais uma atração: a presença do VAR pela primeira vez na história do futebol capixaba.

Esta será uma final especial, levando em conta o fato de não acontecer uma decisão entre clubes da Capital no futebol capixaba desde 2015, quando Rio Branco e Desportiva se enfrentaram na final do Campeonato Estadual. As duas equipes chegam credenciadas para fazer um grande jogo, após campanhas interessantes. Fizemos um resumo das jornadas das duas equipes para o torcedor ficar ligado em tudo que pode acontecer durante a partida.

VITÓRIA

Começando pelo mandante do jogo. O Alvianil de Bento Ferreira chega à final confirmando as expectativas de todos que apontavam a equipe como uma das favoritas da competição. Após campanha surpreendente no Campeonato Capixaba, chegando à decisão contra o Real Noroeste, o Vitória manteve grande parte do elenco, renovou o contrato com o treinador Rodrigo César e trouxe alguns reforços pontuais.

Na Chave B, os principais adversários do clube foram Nova Venécia e Estrela do Norte. Isso em teoria, porque na prática, o Vitória não tomou conhecimento dos rivais e terminou a primeira fase com 16 pontos e nenhuma derrota. No mata-mata, enfrentou CTE Colatina e Estrela do Norte. Mais uma vez o Vitória sobrou, passando sem maiores dificuldades pelas duas equipes.

Craque: Rodriguinho

Revelação: Matheus Costa



RIO BRANCO

O Rio Branco iniciou a competição de forma diferente. Após campanha decepcionante no Campeonato Capixaba, quando caiu precocemente nas quartas de final da competição, a equipe capa-preta chegou desacreditada pelo torcedor na competição, sem muitas esperanças de que iria longe na Copa Espírito Santo.

No entanto, o treinador Eleomar Pereira tinha um plano. Ele encontrou a equipe ideal e construiu um estilo de jogar futebol sólido na marcação e mortal nos contra-ataques. O clube terminou a primeira fase na liderança da Chave A e sem nenhuma derrota. Já no mata-mata, a coisa foi um pouco mais complicada. Após duelos difíceis nas partidas de ida, o Rio Branco se superou nos jogos da volta e despachou Pinheiros e Real Noroeste; este último de forma emocionante, marcando o gol da classificação aos 44 do segundo tempo.

Craque: Rafinha

Revelação: Henrique



CURIOSIDADE

As duas equipes chegam à final com marcas interessantes. Além de estarem invictos na competição, Vitória e Rio Branco possuem o melhor ataque e melhor defesa da competição, respectivamente. O alvianil chega com a excelente marca de 33 gols marcados até aqui. Já o capa-preta, mostrou toda sua competência defensiva e chega à decisão com apenas 2 gols sofridos.

O JOGO