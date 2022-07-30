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Copa Espírito Santo

Goleiro do Rio Branco exalta força do elenco e mira temporada 2023

Em jogo marcado pela presença do VAR pela primeira vez no futebol capixaba, o Alvianil de Bento Ferreira conquistou o tetracampeonato da competição
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

30 jul 2022 às 20:31

Publicado em 30 de Julho de 2022 às 20:31

Equipe Capa-preta teve a defesa menos vazada do campeonato
Equipe Capa-preta teve a defesa menos vazada do campeonato, mas caiu nos penâltis para o Vitória Crédito: Henrique Montovanelli/FES
O Rio Branco foi derrotado pelo Vitória na grande final da Copa Espírito Santo 2022, realizada na tarde deste sábado (22), em Cariacica.  O goleiro Diogo, o mais experiente do elenco do Rio Branco, destacou o bom trabalho da equipe alvinegra. "Chegamos com um elenco guerreiro, passamos por muitas coisas difíceis, mas ainda sim chegamos até a final em grande campanha", analisou o goleiro.
"Vamos trabalhar para que na próxima temporada tenhamos um trabalho ainda mais entrosado. Destaco o trabalho do professor Eleomar, que é um excelente treinador e contribuiu muito para nossa campanha ser dessa forma", finalizou Diogo.
A partida foi equilibrada durante todo o primeiro tempo e sem mais novidades no placar. Já no segundo tempo, com um Vitória mais ativo e um Rio Branco mais defensivo, o placar parecia decidido até os 43 minutos da segunda etapa. Em momento histórico para o futebol capixaba, o VAR foi utilizado para a marcação de um pênalti após toque de mão da defesa do Vitória. Após cobrança de Rafinha, o time alvinegro empatou o placar e levou a decisão para os pênaltis. Na marca da cal, o Vitória fez 4x2 chegou à 4ª conquista da Copa ES.
O Rio Branco, detentor de um título, viu a chance de 2022 escapar pelas mãos e agora busca se encaixar para a próxima temporada. O treinador Eleomar destacou a boa campanha do Rio Branco até a final e parabenizou a equipe rival. "Nossa equipe passou por muitas dificuldades durante a competição. Mas até aqui nós chegamos com brio, só fomos derrotados nos pênaltis. Apesar de sairmos chateados hoje, temos muito a agradecer e vamos nos reunir para decidir os próximos passos da equipe", disse o treinador.
"Agora agradeço ao elenco, a toda a diretoria do Rio Branco, e parabenizo também o Vitória e toda a campanha feita até aqui. Também parabenizo a torcida do Rio Branco que compareceu e fez uma linda festa", finalizou o treinador Capa-preta.
O Rio Branco agora se prepara para a temporada de 2023, já que no ano de 2022 não tem competições previstas no calendário da equipe principal.

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