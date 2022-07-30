Goleiro do Rio Branco exalta força do elenco e mira temporada 2023

Equipe Capa-preta teve a defesa menos vazada do campeonato, mas caiu nos penâltis para o Vitória Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Rio Branco foi derrotado pelo Vitória na grande final da Copa Espírito Santo 2022, realizada na tarde deste sábado (22), em foi derrotado pelona grande final da, realizada na tarde deste sábado (22), em Cariacica . O goleiro Diogo, o mais experiente do elenco do Rio Branco, destacou o bom trabalho da equipe alvinegra. "Chegamos com um elenco guerreiro, passamos por muitas coisas difíceis, mas ainda sim chegamos até a final em grande campanha", analisou o goleiro.

"Vamos trabalhar para que na próxima temporada tenhamos um trabalho ainda mais entrosado. Destaco o trabalho do professor Eleomar, que é um excelente treinador e contribuiu muito para nossa campanha ser dessa forma", finalizou Diogo.

A partida foi equilibrada durante todo o primeiro tempo e sem mais novidades no placar. Já no segundo tempo, com um Vitória mais ativo e um Rio Branco mais defensivo, o placar parecia decidido até os 43 minutos da segunda etapa. Em momento histórico para o futebol capixaba, o VAR foi utilizado para a marcação de um pênalti após toque de mão da defesa do Vitória. Após cobrança de Rafinha, o time alvinegro empatou o placar e levou a decisão para os pênaltis. Na marca da cal, o Vitória fez 4x2 chegou à 4ª conquista da Copa ES.

O Rio Branco, detentor de um título, viu a chance de 2022 escapar pelas mãos e agora busca se encaixar para a próxima temporada. O treinador Eleomar destacou a boa campanha do Rio Branco até a final e parabenizou a equipe rival. "Nossa equipe passou por muitas dificuldades durante a competição. Mas até aqui nós chegamos com brio, só fomos derrotados nos pênaltis. Apesar de sairmos chateados hoje, temos muito a agradecer e vamos nos reunir para decidir os próximos passos da equipe", disse o treinador.

"Agora agradeço ao elenco, a toda a diretoria do Rio Branco, e parabenizo também o Vitória e toda a campanha feita até aqui. Também parabenizo a torcida do Rio Branco que compareceu e fez uma linda festa", finalizou o treinador Capa-preta.