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Brilhando

Técnico do Arsenal elogia Gabriel Jesus: 'Fenomenal na frente, se adaptou rápido'

Neste sábado, metade dos gols anotados na surra sobre o Sevilla na Copa Emirates, em Londres, foi feita pelo jogador brasileiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 jul 2022 às 20:36

Publicado em 30 de Julho de 2022 às 20:36

Gabriel Jesus brilhou em jogo pelo Arsenal
Gabriel Jesus brilhou em jogo pelo Arsenal Crédito: Gabriel Jesus/Twitter/Divulgação
Gabriel Jesus aceitou trocar o Manchester City pelo Arsenal com a intenção de ter mais tempo em campo para mostrar ao técnico Tite que merece estar na Copa do Mundo do Catar. Em cinco jogos, o atacante brasileiro já fez sete gols e arranca elogios do técnico Mikel Arteta.
Neste sábado, metade dos gols anotados na surra sobre o Sevilla na Copa Emirates, em Londres, foi feita por Gabriel Jesus. O brasileiro festejou seu primeiro hat-trick no novo clube em goleada imponente de 6 a 0. São cinco jogos e 20 gols anotados pelo renovado Arsenal.
"Obviamente, um jogador tem que se adaptar a uma nova cidade, um novo clube, novos companheiros e ele (Gabriel Jesus) fez isso de forma muito rápida e natural. Você pode ver a maneira como os jogadores o procuram no campo", elogiou Arteta, impressionado com o brasileiro.

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Nada, porém, de desmerecer os demais comandados do elenco. "O que a gente vê é que todo mundo, não só Gabby (como Arteta chama o brasileiro), está jogando com essa intensidade e essa vontade de ganhar a bola, de jogar o máximo possível no meio campo adversário."
O treinador fez um adendo e, novamente, com Gabriel Barbosa sendo exaltado. Na visão de Arteta, o Arsenal vem sobrando na temporada pela postura e dedicação dos homens de frente, sobretudo do brasileiro. "Você não pode fazer isso (ganhar bem) se o atacante anda, não segue, não tem aquele instinto e intenção de causar as coisas que a gente quer e o Gabby é fenomenal nisso."

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