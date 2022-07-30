Casal capixaba despenca de paraquedas em mar da Colômbia; veja o vídeo

Um casal de capixabas levou um susto durante um passeio no arquipélago San Andrés, na Colômbia, na última quinta-feira (28). Os dois estavam em um paraquedas, rebocado por uma lancha, quando uma tempestade se aproximou e a corda rompeu, fazendo com que os dois caíssem no mar. Tudo foi gravado por uma das vítimas do mau tempo, o empresário José Lucas Moulaes Figueiredo, de 29 anos (veja acima).

José estava com a esposa, a médica Amanda Cavalcante Lozer, de 25 anos. "No início realmente estava tudo tranquilo. Eu até pedi para o guia ir alto, que a gente não tinha medo de se molhar. Só que quando estava muito alto, antes de vir a tempestade, eu percebi que a corda era um pouco fina e estava muito tensionada e firme, comecei a ficar preocupado, mas ainda estava tranquilo", contou o empresário.

Nas imagens, é possível ver as nuvens escuras se aproximando. "Acredito que minha esposa percebeu primeiro, eu não tinha percebido que a coisa estava ficando feia. Teve um momento que o vento estava tão forte com a gente lá em cima que nós estávamos quase virando o barco", relatou.

O empresário contou que, quando mais o tempo fechava, mais o casal balançava no ar. "Quando a gente olhou para baixo o barco estava de lado e todo mundo correndo de um lado para o outro para o barco não virar, aí começou o desespero, verdadeiros passageiros da agonia. A gente com medo, minha esposa gritando."

O guia, que acompanhava o passeio junto ao piloto, chegou a jogar uma âncora para segurar o barco. "Parece que a âncora também não estava aguentando. Nosso medo era de soltar. Enquanto estava balançando, pelo menos a gente estava grudado no barco. A gente não sabe se a corda rompeu ou se eles soltaram a gente de propósito para não virar o barco."

Após a corda romper, eles ficaram à própria sorte. "Existe um mecanismo onde você puxa e o paraquedas desce. Esse movimento não é tão simples, mas no início do passeio, por precaução minha, eu ensaiei o movimento algumas vezes. No nosso caso a gente foi sendo arremessado em direção à cidade onde tinha uma contenção de pedra", lembrou.

"Graças a Deus a gente parou poucos metros antes. Mais alguns segundos e a gente iria se chocar ou nas palmeiras, ou no muro de uma casa ou nas pedras, aí poderia realmente fazer um estrago" José Lucas Moulaes Figueiredo, 29 anos - Empresário

Depois de caírem na água, eles conseguiram se recuperar do susto. "A gente passou por momentos de terror, que realmente tinha risco de vida. Eles disseram que isso só tinha acontecido uma vez antes da nossa, em toda a história do passeio. No hotel, falaram que nosso vídeo está circulando pela ilha inteira e todo mundo comentando. É algo tão raro de acontecer que as pessoas não se preocupam, mas graças a Deus estamos vivos e bem", finalizou.