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Uma sexta-feira recheada de notícias inusitadas no ES

Nesta sexta-feira (29), teve homem preso por furto duas semanas após reclamar na TV de assalto e sobrinho que foi acudir tio detido e também acabou preso, entre outras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2022 às 19:04

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 19:04

Diariamente são publicadas dezenas de reportagens no portal A Gazeta, mas nesta sexta-feira algumas notícias pra lá inusitadas chamaram a atenção dos leitores e repercutiram nas redes sociais. “Só podia ser no Espírito Santo", muitos comentaram.
Para quem não conseguiu acompanhar as produções ao longo do dia, listamos as mais curiosas do dia:

1- PRESO POR FURTO DUAS SEMANAS APÓS RECLAMAR DE ASSALTOS NA TV

Anderson é suspeito de furtar dinheiro, cartões de crédito e
Anderson é suspeito de furtar dinheiro e cartões de crédito Crédito: Montagem/A Gazeta
Anderson Lopes Siqueira, de 33 anos, apareceu na TV Gazeta Norte no dia 14 de julho dando entrevista sobre a insegurança e reclamando sobre o aumento do número de assaltos a ônibus em Linhares, no Norte do Estado.
Acontece que, na madrugada desta quinta-feira (28), o mesmo homem foi detido após abrir um carro que estava estacionado no Centro da cidade: ele furtou dois cartões de crédito e um cabo para a ignição do veículo. O homem tentou usar o cartão em um restaurante e ainda roubou dinheiro do caixa. Ele foi encontrado pela Polícia Militar logo depois e levado para a delegacia.

2- JOVEM FINGIU, NA INTERNET, SER DELEGADO QUE INVESTIGA CRIMES VIRTUAIS

Um jovem de 21 anos foi preso em Vila Velha, nesta quarta-feira (27), após se passar pelo delegado Brenno Andrade nas redes sociais. O curioso é que o suspeito escolheu justamente o titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), que investiga casos de crimes no ambiente virtual.
O delegado ficou sabendo da farsa em maio deste ano, quando uma adolescente de 17 anos procurou por Brenno nas redes sociais contando que um homem, usando o nome dele, estava pedindo fotos e vídeos íntimos para menores de idade. Com as imagens em mãos, ele chegava a fazer ameaças às vítimas, muitas vezes divulgando os conteúdos na internet. Celulares e tablets foram apreendidos na casa do criminoso e vão passar por perícia.

3- FORAGIDO VAI LEVAR ROUPA PARA TIO DETIDO E ACABA PRESO

O sobrinho foi preso por homicídio e roubo
O sobrinho foi foi preso por homicídio e roubo Crédito: Reprodução
Um jovem de 18 anos foi preso em Vila Velha, nesta quinta-feira (28), enquanto levava uma camisa para o tio, um adolescente de 17 anos, que havia acabado de ser apreendido pela Guarda Municipal.
O tio, de 17 anos, tinha um mandado de apreensão por crime análogo ao tráfico de drogas. O sobrinho, de 18 anos, teve a ficha levantada pelos agentes na hora em que chegou com a roupa e acabaram descobrindo que contra ele havia um mandado de prisão por homicídio e roubo.

4- RATO MORDE MENINO DURANTE ORAÇÃO EM ESCOLA

Menino foi mordido por rato em escola de Vila Velha
Menino foi mordido por rato em escola de Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um rato mordeu a coxa de um menino de nove anos durante um momento de oração na escola da criança, em Vila Velha, nesta quarta-feira (27). O animal entrou pela bermuda do garoto, enquanto ele estava no pátio. Na ocasião, o menino disse à família que o machucado não estava doendo, mas passou a incomodar depois.
Uma sexta-feira recheada de notícias inusitadas no ES

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