Uma sexta-feira recheada de notícias inusitadas no ES

Diariamente são publicadas dezenas de reportagens no portal A Gazeta, mas nesta sexta-feira algumas notícias pra lá inusitadas chamaram a atenção dos leitores e repercutiram nas redes sociais. “Só podia ser no Espírito Santo ", muitos comentaram.

Para quem não conseguiu acompanhar as produções ao longo do dia, listamos as mais curiosas do dia:

1- PRESO POR FURTO DUAS SEMANAS APÓS RECLAMAR DE ASSALTOS NA TV

Anderson é suspeito de furtar dinheiro e cartões de crédito Crédito: Montagem/A Gazeta

TV Gazeta Norte no dia 14 de julho dando entrevista sobre a insegurança e reclamando sobre o aumento do número de assaltos a ônibus em Anderson Lopes Siqueira, de 33 anos, apareceu nano dia 14 de julho dando entrevista sobre a insegurança e reclamando sobre o aumento do número de assaltos a ônibus em Linhares , no Norte do Estado

2- JOVEM FINGIU, NA INTERNET, SER DELEGADO QUE INVESTIGA CRIMES VIRTUAIS

Um jovem de 21 anos foi preso em Vila Velha, nesta quarta-feira (27) , após se passar pelo delegado Brenno Andrade nas redes sociais. O curioso é que o suspeito escolheu justamente o titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), que investiga casos de crimes no ambiente virtual.

O delegado ficou sabendo da farsa em maio deste ano, quando uma adolescente de 17 anos procurou por Brenno nas redes sociais contando que um homem, usando o nome dele, estava pedindo fotos e vídeos íntimos para menores de idade. Com as imagens em mãos, ele chegava a fazer ameaças às vítimas, muitas vezes divulgando os conteúdos na internet. Celulares e tablets foram apreendidos na casa do criminoso e vão passar por perícia.

3- FORAGIDO VAI LEVAR ROUPA PARA TIO DETIDO E ACABA PRESO

O sobrinho foi foi preso por homicídio e roubo Crédito: Reprodução

O tio, de 17 anos, tinha um mandado de apreensão por crime análogo ao tráfico de drogas. O sobrinho, de 18 anos, teve a ficha levantada pelos agentes na hora em que chegou com a roupa e acabaram descobrindo que contra ele havia um mandado de prisão por homicídio e roubo.

4- RATO MORDE MENINO DURANTE ORAÇÃO EM ESCOLA

Menino foi mordido por rato em escola de Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta