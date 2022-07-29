Uma sexta-feira recheada de notícias inusitadas no ES

Diariamente são publicadas dezenas de reportagens no portal A Gazeta, mas nesta sexta-feira algumas notícias pra lá inusitadas chamaram a atenção dos leitores e repercutiram nas redes sociais. “Só podia ser no Espírito Santo", muitos comentaram.
Para quem não conseguiu acompanhar as produções ao longo do dia, listamos as mais curiosas do dia:
1- PRESO POR FURTO DUAS SEMANAS APÓS RECLAMAR DE ASSALTOS NA TV
Anderson Lopes Siqueira, de 33 anos, apareceu na TV Gazeta Norte no dia 14 de julho dando entrevista sobre a insegurança e reclamando sobre o aumento do número de assaltos a ônibus em Linhares, no Norte do Estado.
Acontece que, na madrugada desta quinta-feira (28), o mesmo homem foi detido após abrir um carro que estava estacionado no Centro da cidade: ele furtou dois cartões de crédito e um cabo para a ignição do veículo. O homem tentou usar o cartão em um restaurante e ainda roubou dinheiro do caixa. Ele foi encontrado pela Polícia Militar logo depois e levado para a delegacia.
2- JOVEM FINGIU, NA INTERNET, SER DELEGADO QUE INVESTIGA CRIMES VIRTUAIS
Um jovem de 21 anos foi preso em Vila Velha, nesta quarta-feira (27), após se passar pelo delegado Brenno Andrade nas redes sociais. O curioso é que o suspeito escolheu justamente o titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), que investiga casos de crimes no ambiente virtual.
O delegado ficou sabendo da farsa em maio deste ano, quando uma adolescente de 17 anos procurou por Brenno nas redes sociais contando que um homem, usando o nome dele, estava pedindo fotos e vídeos íntimos para menores de idade. Com as imagens em mãos, ele chegava a fazer ameaças às vítimas, muitas vezes divulgando os conteúdos na internet. Celulares e tablets foram apreendidos na casa do criminoso e vão passar por perícia.
3- FORAGIDO VAI LEVAR ROUPA PARA TIO DETIDO E ACABA PRESO
Um jovem de 18 anos foi preso em Vila Velha, nesta quinta-feira (28), enquanto levava uma camisa para o tio, um adolescente de 17 anos, que havia acabado de ser apreendido pela Guarda Municipal.
O tio, de 17 anos, tinha um mandado de apreensão por crime análogo ao tráfico de drogas. O sobrinho, de 18 anos, teve a ficha levantada pelos agentes na hora em que chegou com a roupa e acabaram descobrindo que contra ele havia um mandado de prisão por homicídio e roubo.
4- RATO MORDE MENINO DURANTE ORAÇÃO EM ESCOLA
Um rato mordeu a coxa de um menino de nove anos durante um momento de oração na escola da criança, em Vila Velha, nesta quarta-feira (27). O animal entrou pela bermuda do garoto, enquanto ele estava no pátio. Na ocasião, o menino disse à família que o machucado não estava doendo, mas passou a incomodar depois.
Uma sexta-feira recheada de notícias inusitadas no ES