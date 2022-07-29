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Duas semanas depois...

Homem que reclamou de assaltos em Linhares é detido por furto

Anderson Lopes Siqueira, de 33 anos, deu entrevista para a TV Gazeta Norte há duas semanas e comentou sobre a criminalidade na cidade, mas nesta quinta (28) ele foi preso; veja o vídeo e a história da prisão
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 jul 2022 às 13:09

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 13:09

Anderson é suspeito de furtar dinheiro, cartões de crédito e
Anderson é suspeito de furtar dinheiro, cartões de crédito e  um "cabo de chupeta" para a ignição de carro Crédito: Montagem/A Gazeta
No dia 14 de  julho, a TV Gazeta Norte fez uma reportagem em Linhares, no Norte do Espírito Santo, sobre a insegurança e o aumento do número de assaltos a ônibus na cidade. Na rua, no Centro da cidade, um morador pediu para ser entrevistado e reclamou da situação. Duas semanas depois, essa mesma pessoa foi detida suspeita pela prática do crime de furto.
Na entrevista, Anderson Lopes Siqueira, de 33 anos, se identificou como panfleteiro e morador do bairro Interlagos. "Linhares era para ter mais segurança, porque estão roubando muito. Não só no comércio, mas também nos ônibus. Está acontecendo em vários bairros. Em Interlagos, onde moro, é onde mais acontece. Não lá, mas nos bairros Aviso, Araçá, Shell. Em todo lugar tá tendo assalto", relatou na época.
Só que, segundo a Polícia Militar, na madrugada de quinta-feira (28), ele teria aberto um carro que estava estacionado na Avenida Governador Carlos Lindenberg, no Centro, e levado dois cartões de crédito. O homem retirou também um "cabo de chupeta" para a ignição do veículo, segundo a vítima, conforme o boletim de ocorrência.
Um dos cartões furtados era de aproximação. Anderson tentou utilizá-lo em um restaurante, mas a dona do estabelecimento conhecia a vítima e relatou que também havia sido vítima do suspeito anteriormente. O indivíduo ainda roubou R$ 150 em espécie do caixa do local, quando uma atendente se distraiu.
A PM o encontrou e durante a abordagem encontrou a quantia R$ 202 em espécie no bolso de Anderson. Ele vestia a mesma camisa havia sido descrita pelas vítimas, de cor laranja. Em seguida, o homem foi conduzido para a delegacia. As vítimas também foram ao DPJ para prestar esclarecimentos.

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