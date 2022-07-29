Homem que reclamou de assaltos em Linhares é detido por furto

Anderson é suspeito de furtar dinheiro, cartões de crédito e um "cabo de chupeta" para a ignição de carro Crédito: Montagem/A Gazeta

TV Gazeta Norte fez uma reportagem em No dia 14 de julho, afez uma reportagem em Linhares , no Norte do Espírito Santo , sobre a insegurança e o aumento do número de assaltos a ônibus na cidade. Na rua, no Centro da cidade, um morador pediu para ser entrevistado e reclamou da situação. Duas semanas depois, essa mesma pessoa foi detida suspeita pela prática do crime de furto.

Na entrevista, Anderson Lopes Siqueira, de 33 anos, se identificou como panfleteiro e morador do bairro Interlagos. "Linhares era para ter mais segurança, porque estão roubando muito. Não só no comércio, mas também nos ônibus. Está acontecendo em vários bairros. Em Interlagos, onde moro, é onde mais acontece. Não lá, mas nos bairros Aviso, Araçá, Shell. Em todo lugar tá tendo assalto", relatou na época.

Só que, segundo a Polícia Militar , na madrugada de quinta-feira (28), ele teria aberto um carro que estava estacionado na Avenida Governador Carlos Lindenberg, no Centro, e levado dois cartões de crédito. O homem retirou também um "cabo de chupeta" para a ignição do veículo, segundo a vítima, conforme o boletim de ocorrência.

Um dos cartões furtados era de aproximação. Anderson tentou utilizá-lo em um restaurante, mas a dona do estabelecimento conhecia a vítima e relatou que também havia sido vítima do suspeito anteriormente. O indivíduo ainda roubou R$ 150 em espécie do caixa do local, quando uma atendente se distraiu.