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Bairro Interlagos

Ciclista morre atropelado por caminhão em acidente em Linhares

Fato ocorreu na tarde desta quarta-feira (27).  Vítima ficou presa embaixo do veículo e foi necessário um caminhão-guincho para suspender o caminhão
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

27 jul 2022 às 19:06

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 19:06

Um ciclista morreu atropelado por um caminhão em um cruzamento no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no fim da tarde desta quarta-feira (27). Segundo a apuração no local do repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Noroeste, o homem estaria de bicicleta na ciclofaixa quando foi atingido. Oficialmente, a dinâmica do acidente não foi informada pela polícia.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, quando a equipe chegou ao local, constatou a morte do ciclista. A vítima ficou presa embaixo do veículo e foi necessário um caminhão-guincho para suspender o caminhão. O homem e o motorista do caminhão não tiveram nome e idade divulgados.
Ciclista morre após ser atropelado por caminhão em Linhares
Ciclista morre após ser atropelado por caminhão em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta
O corpo do ciclista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares, para ser identificado. A perícia da Polícia Civil realiza a perícia no local do acidente.
A PC informou que o motorista do caminhão, de 53 anos, foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares, onde foi ouvido e liberado, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.  Ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O procedimento foi encaminhado à a Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Linhares.
A reportagem procurou a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros para obter mais informações sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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