Ciclista morre atropelado por caminhão em acidente em Linhares

Um ciclista morreu atropelado por um caminhão em um cruzamento no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no fim da tarde desta quarta-feira (27). Segundo a apuração no local do repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Noroeste, o homem estaria de bicicleta na ciclofaixa quando foi atingido. Oficialmente, a dinâmica do acidente não foi informada pela polícia.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, quando a equipe chegou ao local, constatou a morte do ciclista. A vítima ficou presa embaixo do veículo e foi necessário um caminhão-guincho para suspender o caminhão. O homem e o motorista do caminhão não tiveram nome e idade divulgados.
O corpo do ciclista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares, para ser identificado. A perícia da Polícia Civil realiza a perícia no local do acidente.
A PC informou que o motorista do caminhão, de 53 anos, foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares, onde foi ouvido e liberado, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O procedimento foi encaminhado à a Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Linhares.
A reportagem procurou a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros para obter mais informações sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.