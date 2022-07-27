Ciclista morre atropelado por caminhão em acidente em Linhares

A PC informou que o motorista do caminhão, de 53 anos, foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares, onde foi ouvido e liberado, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O procedimento foi encaminhado à a Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Linhares.