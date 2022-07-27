Mulher cai da garupa de moto e morre atropelada por carreta em Castelo

O acidente, segundo a polícia, aconteceu por volta das 7h40, em um semáforo da Avenida Nossa Senhora da Penha, uma das principais vias do município. Em imagem de uma câmera de segurança é possível ver o momento da batida. Os veículos saem quase simultaneamente quando o sinal abre, ela se desequilibra da moto, cai na pista e acaba atropelada pela carreta que seguia logo atrás.