Mulher cai da garupa de moto e morre atropelada por carreta em Castelo

Uma mulher morreu em um acidente entre uma motocicleta e uma carreta em uma avenida de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (27). Segundo a Polícia Militar, a auxiliar de serviços gerais Fabíola Costabebe Belo Menini estava na garupa da moto, se desequilibrou quando o veículo arrancou e caiu embaixo da carreta que seguia logo atrás.
O acidente, segundo a polícia, aconteceu por volta das 7h40, em um semáforo da Avenida Nossa Senhora da Penha, uma das principais vias do município. Em imagem de uma câmera de segurança é possível ver o momento da batida. Os veículos saem quase simultaneamente quando o sinal abre, ela se desequilibra da moto, cai na pista e acaba atropelada pela carreta que seguia logo atrás.
A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao hospital municipal de Castelo, mas segundo a polícia acabou morrendo logo após dar entrada na unidade. O piloto da moto, que é marido de Fabíola, não se feriu. Ainda segundo a polícia, o motorista da carreta permaneceu no local do acidente e seria encaminhado à delegacia para prestar depoimento.
NOTA DE PESAR
O Hospital Municipal de Castelo, onde Fabíola trabalhava como auxiliar de serviços gerais, lamentou a morte da funcionária e divulgou uma nota de pesar pela perda da servidora.
"Neste momento doloroso, o Hospital está prestando todo o auxílio necessário e manifestando nossa solidariedade à família e aos amigos. O Município de Castelo informa que decretará luto em razão da trágica perda da colaboradora do Hospital".
Atualização
27/07/2022 - 5:05
Após publicação desta matéria, o Hospital Municipal de Castelo, onde a vítima trabalhava, se manifestou sobre a morte da mulher. O texto foi atualizado.