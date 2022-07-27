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Acidente

Mulher cai da garupa de moto e morre atropelada por carreta em Castelo

Fabíola Costabebe Belo Menini estava na moto com o marido. Quando o motocicleta arrancou ao abrir o sinal, ela se desequilibrou, caiu na pista e caiu debaixo de carreta
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 jul 2022 às 11:59

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 11:59

Mulher morre em acidente entre moto e carreta em Castelo
Local do acidente com morte em Castelo Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma mulher morreu em um acidente entre uma motocicleta e uma carreta em uma avenida de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (27). Segundo a Polícia Militar, a auxiliar de serviços gerais Fabíola Costabebe Belo Menini estava na garupa da moto, se desequilibrou quando o veículo arrancou e caiu embaixo da carreta que seguia logo atrás.
O acidente, segundo a polícia, aconteceu por volta das 7h40, em um semáforo da Avenida Nossa Senhora da Penha, uma das principais vias do município. Em imagem de uma câmera de segurança é possível ver o momento da batida. Os veículos saem quase simultaneamente quando o sinal abre, ela se desequilibra da moto, cai na pista e acaba atropelada pela carreta que seguia logo atrás.
A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao hospital municipal de Castelo, mas segundo a polícia acabou morrendo logo após dar entrada na unidade. O piloto da moto, que é marido de Fabíola, não se feriu. Ainda segundo a polícia, o motorista da carreta permaneceu no local do acidente e seria encaminhado à delegacia para prestar depoimento.
Mulher cai da garupa de moto e morre atropelada por carreta em Castelo
Fabíola Costabebe Belo Menini, mulher que morreu em acidente de moto em Castelo Crédito: Redes sociais

NOTA DE PESAR

O Hospital Municipal de Castelo, onde Fabíola trabalhava como auxiliar de serviços gerais, lamentou a morte da funcionária e divulgou uma nota de pesar pela perda da servidora.
"Neste momento doloroso, o Hospital está prestando todo o auxílio necessário e manifestando nossa solidariedade à família e aos amigos. O Município de Castelo informa que decretará luto em razão da trágica perda da colaboradora do Hospital".

Atualização

27/07/2022 - 5:05
Após publicação desta matéria, o Hospital Municipal de Castelo, onde a vítima trabalhava, se manifestou sobre a morte da mulher. O texto foi atualizado.

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