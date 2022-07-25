Adolescente de 13 anos morre em acidente grave em Santa Leopoldina

Um adolescente de 13 anos morreu e outras três pessoas de família dele ficaram feridas em um acidente na ES 355, na zona rural de Santa Leopoldina, na região Serrana do Estado, na noite deste domingo (24). Pablo Rangel e o pai dele chegaram a ficar presos às ferragens e foram retirados, mas o menino não resistiu. A causa do acidente não foi informada.
A mãe do adolescente e o irmão, de 5 anos, além do pai dele, foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o São Lucas, em Vitória. A mulher e a criança já tiveram alta e o homem segue internado, segundo apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta.
A Polícia Militar informou que uma equipe foi abordada por pessoas que trafegavam pela estrada e informaram sobre o tombamento de um caminhão. Os militares foram até o local do acidente e encontraram a mulher e a criança já fora do veículo, atendidos pelo Samu.
Já o pai e o adolescente ainda estavam no interior do caminhão, ambos presos às ferragens. Uma equipe do Corpo de Bombeiros estava atuando para tirá-los do veículo. Após serem retirados do veículo, a morte do menino foi confirmada.
O Corpo de Bombeiros afirmou, em nota, que foi acionado para o acidente e tirou o pai e o adolescente das ferragens. O homem foi encaminhado para atendimento pelo Samu, enquanto o garoto já estava sem vida.
A Polícia Civil comunicou que foi acionada para recolher o corpo do adolescente, de 13 anos, que foi levado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Atualização
25/07/2022 - 5:41
Após publicação desta matéria, a reportagem confirmou a identificação do adolescente que morreu no acidente e que a mãe o irmão do jovem tiveram alta do hospital. O texto foi atualizado.