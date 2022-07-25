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Região Serrana

Adolescente de 13 anos morre em acidente grave em Santa Leopoldina

Os outros três ocupantes do caminhão, que tombou neste domingo (24) na ES 355, eram da família do jovem e foram levados ao hospital com ferimentos
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

25 jul 2022 às 10:59

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 10:59

Pablo Rangel, adolescente que morreu em acidente em Santa Leopoldina
Pablo Rangel, adolescente que morreu em acidente em Santa Leopoldina Crédito: Montagem | A Gazeta
Um adolescente de 13 anos morreu e outras três pessoas de família dele ficaram feridas em um acidente na ES 355, na zona rural de Santa Leopoldina, na região Serrana do Estado, na noite deste domingo (24). Pablo Rangel e o pai dele chegaram a ficar presos às ferragens e foram retirados, mas o menino não resistiu. A causa do acidente não foi informada.
A mãe do adolescente e o irmão, de 5 anos, além do pai dele, foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o São Lucas, em Vitória. A mulher e a criança já tiveram alta e o homem segue internado, segundo apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta.
Polícia Militar informou que uma equipe foi abordada por pessoas que trafegavam pela estrada e informaram sobre o tombamento de um caminhão. Os militares foram até o local do acidente e encontraram a mulher e a criança já fora do veículo, atendidos pelo Samu.
O adolescente e o pai dele chegaram a ficar presos ás ferragens
O adolescente e o pai dele chegaram a ficar presos às ferragens do caminhão acidentado Crédito: Leitor de A Gazeta
Já o pai e o adolescente ainda estavam no interior do caminhão, ambos presos às ferragens. Uma equipe do Corpo de Bombeiros estava atuando para tirá-los do veículo. Após serem retirados do veículo, a morte do menino foi confirmada.
O Corpo de Bombeiros afirmou, em nota, que foi acionado para o acidente e tirou o pai e o adolescente das ferragens. O homem foi encaminhado para atendimento pelo Samu, enquanto o garoto já estava sem vida.
Polícia Civil comunicou que foi acionada para recolher o corpo do adolescente, de 13 anos, que foi levado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Atualização

25/07/2022 - 5:41
Após publicação desta matéria, a reportagem confirmou a identificação do adolescente que morreu no acidente e que a mãe o irmão do jovem tiveram alta do hospital. O texto foi atualizado.

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