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Acidente entre carro e caminhão deixa feridos na BR 101 em Ibiraçu

Colisão aconteceu no km 210 da rodovia, no sentido Sul (Vitória); três pessoas já foram encaminhadas a um hospital, e o trânsito segue por desvio
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

22 jul 2022 às 17:20

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 17:20

Um acidente entre um carro e um caminhão nesta sexta-feira (22) deixou feridos na BR 101 em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. A colisão ocorreu no km 210 da rodovia, no sentido Sul (Vitória), por volta das 15h. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro vítimas ficaram presas às ferragens dos veículos.
Informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) dão conta de que três pessoas foram encaminhadas para um hospital em Aracruz: uma em estado grave, uma em estado médio e outra com ferimentos mais leves. Por enquanto, não há detalhes sobre a quarta vítima.
Os bombeiros informaram que a ocorrência ainda está em andamento e, no momento, não há mais informações sobre o resgate. A dinâmica do acidente, até o momento, também não foi esclarecida.
O trânsito segue com desvio no trecho, segundo o Centro de Controle Operacional da Eco101, que é a concessionária que administra rodovia. Para atendimento, foram acionados ambulância, guincho e viatura de inspeção da empresa.
Mais informações em instantes

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