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Passou reto na curva

Carro sai da pista, bate em cerca e motorista fica ferida em Linhares

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher vinha de Rio Bananal e não conseguiu seguir no traçado da rodovia. Ela foi socorrida pelo Samu
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 jul 2022 às 10:49

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 10:49

Carro saiu da pista em uma curva na ES 245
O veículo bateu na cerca de proteção e ficou bastante danificado. A condutora foi socorrida pelo Samu  Crédito: Divulgação/PMES
Um grave acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (22) deixou uma pessoa ferida na rodovia ES 245, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Militar, a motorista passou direto em uma curva e colidiu com o carro em estacas de uma cerca às margens da pista. Ela vinha no sentido de Rio Bananal para Linhares.
A frente do carro ficou bastante danificada e a motorista, não identificada, estava sozinha. Ela precisou ser retirada do veículo por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima foi socorrida e levada para um hospital de Linhares, mas sem ferimentos graves.
O trânsito não precisou ser interditado na via, porque o carro ficou às margens da estrada. Um guincho deve retirá-lo ainda nesta manhã.

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