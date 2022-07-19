Morte de ativista em Linhares: vereador tem liberdade negada novamente

Waldeir de Freitas Lopes, suspeito de mandar matar o ativista político Jonas Soprani em junho de 2021 Crédito: Paula Brazão | Montagem A Gazeta

Segundo consta no pedido da defesa, Waldeir respondia ao processo em liberdade desde o ano passado, e não há nenhum fato novo que motive a prisão. A defesa ainda afirma que um dos envolvidos na morte do ativista Jonas Soprani, foi forçado a dizer que o vereador havia sido o mandante do crime.

“Os indícios de autoria advém de um depoimento de um dos corréus, acusado de ser intermediário, e que no quarto depoimento, todos acompanhados de advogado, é forçado a dizer que o paciente teria participado, ou pelo menos teria sido o mentor intelectual desse homicídio”, diz trecho do documento.

No entanto, o Acordão da Segunda Câmara Criminal concordou com a decisão da Primeira Vara de Linhares, que julgou pela necessidade da prisão preventiva do vereador, e negou o pedido de Habeas Corpus. Em contraponto ao que foi dito pela defesa de Waldeir, o texto dos desembargadores da Câmara afirma:

“Não se discute a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria. Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade, observo que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, tendo em vista, dentre outros fundamentos, a gravidade em concreto dos fatos, inclusive pelo fato de ser Vereador, bem como em razão dos indícios de tentativa de interferência na versão de corréu.”

O QUE DIZ A DEFESA

A defesa de Waldeir de Freitas Lopes, representada pelo advogado Leandro de Freitas, informou nesta terça-feira (19) que vai recorrer da decisão.

RELEMBRE O CASO

Jonas Soprani Crédito: Reprodução Redes sociais

O terceiro identificado por envolvimento no crime foi o vereador Waldeir de Freitas Lopes, apontado como o mandante. Ele foi preso em um hotel em Belo Horizonte (MG), onde participava de um curso.