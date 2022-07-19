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Está foragido

Morte de ativista em Linhares: vereador tem liberdade negada novamente

Waldeir de Freitas Lopes é acusado de mandar matar o ativista político Jonas da Silva Soprani, assassinado em junho de 2021. Vereador de Linhares está foragido desde maio deste ano
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

19 jul 2022 às 15:41

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 15:41

Waldeir de Freitas Lopes, suspeito de mandar matar o ativista político Jonas Soprani em junho de 2021
Waldeir de Freitas Lopes, suspeito de mandar matar o ativista político Jonas Soprani em junho de 2021 Crédito: Paula Brazão | Montagem A Gazeta
A Justiça do Espírito Santo negou novamente o pedido feito pela defesa para que o vereador de Linhares Waldeir de Freitas Lopes respondesse em liberdade pela acusação de mandar matar o ativista político Jonas Soprani em junho de 2021. O parlamentar segue foragido desde maio deste ano, quando foi determinada a sua prisão preventiva.
A pedido da defesa do vereador, a Segunda Câmara Criminal voltou a julgar, na última quinta-feira (14), a decisão da Primeira Vara Criminal de Linhares, que já havia negado o pedido de Habeas Corpus no dia 6 de maio.  A decisão foi publicada nesta segunda-feira (18), pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).
Segundo consta no pedido da defesa, Waldeir respondia ao processo em liberdade desde o ano passado, e não há nenhum fato novo que motive a prisão. A defesa ainda afirma que um dos envolvidos na morte do ativista Jonas Soprani, foi forçado a dizer que o vereador havia sido o mandante do crime.
“Os indícios de autoria advém de um depoimento de um dos corréus, acusado de ser intermediário, e que no quarto depoimento, todos acompanhados de advogado, é forçado a dizer que o paciente teria participado, ou pelo menos teria sido o mentor intelectual desse homicídio”, diz trecho do documento.
No entanto, o Acordão da Segunda Câmara Criminal concordou com a decisão da Primeira Vara de Linhares, que julgou pela necessidade da prisão preventiva do vereador, e negou o pedido de Habeas Corpus. Em contraponto ao que foi dito pela defesa de Waldeir, o texto dos desembargadores da Câmara afirma:
“Não se discute a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria. Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade, observo que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, tendo em vista, dentre outros fundamentos, a gravidade em concreto dos fatos, inclusive pelo fato de ser Vereador, bem como em razão dos indícios de tentativa de interferência na versão de corréu.”

O QUE DIZ A DEFESA

A defesa de Waldeir de Freitas Lopes, representada pelo advogado Leandro de Freitas, informou nesta terça-feira (19) que vai recorrer da decisão.

RELEMBRE O CASO

Jonas da Silva Soprani era ativista político e foi candidato a vereador nas eleições municipais de 2020. Ele foi assassinado a tiros na noite do dia 23 de junho, em um bar do bairro Novo Horizonte. Na ocasião do crime, testemunhas relataram à polícia que dois homens armados e encapuzados teriam chegado no bar efetuando disparos contra a vítima.
Jonas Soprani
Jonas Soprani Crédito: Reprodução Redes sociais
Pouco menos de um mês depois, no dia 20 de julho, a Polícia Civil chegou até os dois suspeitos de serem os executores — os irmãos gêmeos Cosme Damasceno e Damião Damasceno.
O terceiro identificado por envolvimento no crime foi o vereador Waldeir de Freitas Lopes, apontado como o mandante. Ele foi preso em um hotel em Belo Horizonte (MG), onde participava de um curso.
Além do vereador, o assessor dele, Josenilton Alves dos Santos, também é investigado por intermediar o contato com os executores do assassinato. Ele chegou a ser preso na época do crime, junto com o vereador.

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